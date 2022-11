Werkneemster Plopsaland komt met arm vast te zitten in strijkrol van wasserij

De hulpdiensten moesten vrijdag rond 11.20 uur uitrukken naar Plopsaland in De Panne om een vrouw te bevrijden die het slachtoffer werd van een arbeidsongeval. De vrouw raakte met haar hand klem in een strijkrol van de wasserij. “De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis en we hopen dat alles goed gaat met haar”, zegt Plopsaland CEO Steve Van Den Kerkhof.

Het arbeidsongeval gebeurde rond 11.20 uur in de centrale wasserij van het pretpark. “Er is één wasserij in het park in het centrale gedeelte niet ver van de hoofdingang”, duidt Plopsaland CEO Steve Van Den Kerkhof. “Daar wordt de kledij gewassen van personeel van het park en textiel dat afkomstig is van het Plopsahotel. Anderhalf jaar geleden kochten we voor die wasserij een nieuwe strijkmachine aan, een soort strijkrol. Die was dus nog nieuw en we gaan ervan uit dat ze helemaal in orde was. Het is daar dat de dame vast is komen te zitten.”

Hand in machine

Volgens de eerste berichten kwam de vrouw met haar hand en onderarm vast te zitten in de strijkrol. Ze kon door haar collega’s niet geholpen worden. De brandweer werd onmiddellijk verwittigd om haar te komen bevrijden. Die klus werd snel geklaard. Intussen snelde ook een ziekenwagen en een MUG-dienst ter plaatse naar het park om de vrouw pijnstilling toe te dienen. Daarna werd ze overgebracht naar het AZ West ziekenhuis. Over haar toestand is weinig bekend.

“Ze ondergaat de nodige onderzoeken in het ziekenhuis en we hopen dat ze het goed stelt. De vrouw is al even werkneemster in ons park”, besluit Van Den Kerkhof.

Omdat het om een arbeidsongeval gaat, komt mogelijk ook de inspectiedienst ter plaatse. Bezoekers van het park hebben, op het eventueel zien van de hulpdiensten na, nauwelijks iets gemerkt van het voorval.