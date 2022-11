“We hopen dat het pretparkspook niet opnieuw opdoemt”: dorpelingen ongerust nu Verboden Bos van Harry Potter plots in hun achtertuin ligt

Vlezenbeek

Zes weken lang bouwde film- en tv-producent Warner Bross in het domein Groenenberg in Vlezenbeek aan een bijzonder klank- en lichtspektakel. Het Verboden Bos van Harry Potter is nu klaar om vanaf zaterdag 5 november in vier maanden tijd zo’n 200.000 bezoekers te ontvangen. Heel wat Vlezenbekenaren zijn er niet gerust in en vrezen dat het evenement te grootschalig is.