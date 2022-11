Protesterende burgemeesters blijven voor Ventilus steun verwachten van CD&V: “Nog altijd geen telefoontje gekregen van Sammy Mahdi”

De West-Vlaamse burgemeesters die zich kanten tegen de komst van een bovengrondse hoogspanningslijn langs de E403 gaan ervan uit dat CD&V achter hen blijft staan. “Ik heb niet het gevoel dat mijn partij een bocht maakt. Ik heb in elk geval nog geen telefoontje gekregen van Sammy Mahdi,” zegt burgemeester van Ledegem en Vlaams Parlementslid voor CD&V Bart Dochy. Ondertussen is het vrijdag wachten op het rapport van de Duitse professor Dirk Westermann over Ventilus.