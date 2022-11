Miguel Wiels over zijn band met Nicole: “Ik heb Nicole nooit gezien zonder Hugo, of andersom”

Hun laatste liedje zongen Nicole en Hugo in de studio van Miguel Wiels. “Ze oogde fragiel, maar haar stem was nog steeds krachtig.” — © fvv

Nicole en Hugo brachten hun laatste single uit in 2018, maar begin dit jaar doken ze uitzonderlijk opnieuw de studio in voor een nieuwe versie van ‘Baby baby’. Die allerlaatste opnames gebeurden onder toezicht van Miguel Wiels (50), met wie het duo al jarenlang samenwerkte. “Ik heb Nicole nooit gezien zonder Hugo, of andersom.”

Miguel Wiels produceerde verschillende singles en albums van Nicole en Hugo, en begeleidde hen even vaak live op het podium. Begin dit jaar produceerde hij ook de nieuwe versie van Baby baby, die het duo inzong voor een reclamespotje van Lidl. Het was vier jaar geleden dat Nicole nog achter de microfoon had plaatsgenomen.

“Ze oogde die dag fragieler dan vroeger, maar haar stem was nog steeds krachtig”, aldus Wiels. “Daaraan zie je ook het vakmanschap dat zij en Hugo hadden opgebouwd: die mensen hebben vijftig jaar samen op de planken gestaan. Veel kon je hen niet meer leren. Als één van de twee een mindere dag had, vingen ze elkaar op. Ze steunden elkaar. Nicole was een intelligente, aangename vrouw. Ik heb haar in al die jaren nooit gezien zonder Hugo, of andersom. Op en top professioneel, maar ook heel eerlijk. Hoe je hen ziet op het podium of op televisie, zo zijn ze ook gewoon. Warme mensen zonder sterallures.”

Daarom zag Vlaanderen hen ook zo graag, zegt Wiels. “Het was onmogelijk om niet van Nicole te houden. Zij en Hugo zijn gepokt en gemazeld in de variétéwereld van de jaren 70, waar je als artiest vooral niet naast je schoenen moest beginnen lopen. Die houding typeert hen. Ze maakten geen drama als een kleedkamer niet bepaald luxueus was, ze eisten dat ook niet. En ze zagen altijd iedereen staan: van de techniekers tot mijn ouders, als die eens kwamen kijken. Ze sloegen met iedereen een babbeltje. Haar overlijden zal veel mensen aangrijpen.”