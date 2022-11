Tot het laatste moment bleef hij achter de kookpotten staan: chef-kok Tom (35) overleden na lange strijd tegen kanker

“Natuurlijk is dit geen happy ending, maar het is aan mij om er een happy ending van te maken. En nee, ik ga niet fluitend door het leven, en ik heb er soms ook nood aan om te vloeken en te wenen. Maar ik heb echt geen zin om in een hoekje te gaan kruipen”, getuigde Tom eerder over zijn strijd.

De Gentse chef-kok Tom Van Lysebettens (35) vocht sinds 2020 tegen darmkanker. De tumor was uitgezaaid en Tom had nog maar enkele jaren te leven. Toch bleef Tom met opgeheven hoofd en met veel humor en vooral samen met zijn vrouw en sommelier Alison Roels (34) door het leven gaan.

Humor en relativering

De diagnose kwam na een moeilijke periode door de uitbraak van de corona. Het horecakoppel werkte eerder in verschillende restaurants en stampten in 2015 Cochon de Luxe op de Brabantdam uit de grond. Met succes, maar dan gooide corona roet in het eten. De deuren moesten dicht.

Een klap voor de ondernemers, maar ze bleven vechten. Tom maakte humoristische filmpjes en samen verlangden ze om opnieuw open te mogen. De grote heropening in mei dat jaar was een dolgelukkig moment. Maar toen volgde een nieuwe klap. Tom kreeg meer last van buikkrampen.

Met een post op Instagram vrijdag maakte partner Alison Roels het overlijden van haar partner Tom Van Lysebettens bekend — © Instagram

Vijf weken na het ‘bevrijdingsfeest’, kwam Tom in het ziekenhuis op de spoedoperatietafel terecht. Twee tumoren werden er uit zijn dikke darm gehaald. Maar er waren uitzaaiingen in de lever. Dus volgden ook chemotherapiesessies. Een week chemo, een week rust. Een slepend gevecht.

Zelfde tattoo

Maar ondanks alles bleven Tom en Alison knokken voor hun zaak. Ze openden opnieuw de deuren van Cochon de Luxe. Tom kroop achter zijn kookvuren. Met relativeringsvermogen en humor gingen ze samen door het leven. Het koppel had ook dezelfde tattoo met als tekst “Alles komt goed”.

De dokter voorspelden dat Tom nog enkele jaren had. Het koppel ging verder met de zaak en probeerde van het leven te genieten. Op het laatst ging het plots snel en Tom overleed in de nacht van donderdag op vrijdag. Naast Alison laat hij ook twee zoontjes Daniel (8) en Leo ( 5) achter.

