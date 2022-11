Oranje houdt adem in: Memphis Depay en Matthijs de Ligt sukkelen nog steeds met blessures

Verdediger Matthijs de Ligt van Bayern München heeft meer tijd nodig om te herstellen van een knieblessure. De Nederlandse international kampt met een reactie in het gewricht, zei Bayern-trainer Julian Nagelsmann vrijdag.

Nagelsmann verklaarde maandag nog dat De Ligt een “lichte verrekking van zijn kniebanden” had, waardoor hij het Champions League-duel met Inter moest missen. Vrijdag gaf de coach aan dat De Ligt er ook zaterdag in de uitwedstrijd tegen Hertha niet bij is. De 23-jarige verdediger liep de kwetsuur vorig weekend op tijdens de met 6-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen FSV Mainz 05.

De blessure van De Ligt is ook slecht nieuws voor Louis van Gaal met het oog op het WK in Qatar, dat op 20 november begint. De bondscoach van Oranje maakt volgende week vrijdag (11 november) zijn definitieve selectie van 26 spelers bekend.

Nagelsmann kan wel weer een beroep doen op Manuel Neuer, mits de keeper de afsluitende training voor het duel met Hertha goed doorstaat. Leroy Sané en Lucas Hernández zijn hersteld van blessures en kunnen een gedeelte van de wedstrijd spelen.

Depay mist ook voorlaatste competitieduel Barcelona

De tijd begint te dringen voor aanvaller Memphis Depay met het oog op het WK voetbal. De Oranje-international ontbreekt ook in de selectie van FC Barcelona voor het thuisduel van zaterdag met Almería. De Spaanse club speelt daarna nog maar één competitiewedstrijd voor het toernooi in Qatar.

De 28-jarige Depay kwam niet meer in actie voor zijn club sinds hij in september bij Oranje een blessure aan zijn bovenbeen opliep. Trainer Xavi zei onlangs nog dat hij goede hoop had dat de aanvaller deze week weer zou kunnen gaan spelen.

Depay reageerde donderdag via sociale media verbolgen op geruchten dat hij de terugkeer na zijn blessure vertraagt omdat hij fit zou willen zijn voor het WK. Hij speelde dit seizoen nog maar twee competitieduels en één Champions League-wedstrijd.

Na de wedstrijd tegen Almería heeft Barcelona alleen nog het uitduel met Osasuna van komende dinsdag op het programma staan. Drie dagen later maakt bondscoach Louis van Gaal zijn definitieve selectie bekend voor het mondiale eindtoernooi, dat op 20 november van start gaat.

Xavi gaf tijdens de persconferentie tevens aan dat Gerard Piqué, die donderdag zijn afscheid aankondigde, na het treffen met Osasuna stopt. De Catalaanse verdediger speelt zaterdag tegen Almería voor het laatst in Camp Nou. Piqué stopte in 2018 al bij de nationale ploeg van Spanje.