Nationale stakingsdag ook voelbaar in onderwijs

De actie- en stakingsdag van woensdag 9 november zal ook voelbaar zijn in het onderwijs. Alle onderwijsbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor die dag. ACOD Onderwijs roept zijn leden actief op om mee te staken. Bij COC is er geen actieve oproep, maar zijn de leden vrij om het werk neer te leggen. Hoe groot de actiebereidheid zal zijn en of er effectief scholen moeten sluiten, valt moeilijk in te schatten, luidt het.

Woensdag 9 november is door de vakbonden uitgeroepen tot een nationale actiedag voor meer koopkracht, tegen de dure energieprijzen en voor vrije loononderhandelingen. De onderwijsbonden wijzen erop dat die eisen ook in het onderwijs van toepassing zijn. “Veel mensen staat het water niet meer aan de lippen, maar in de neus, door de torenhoge rekeningen en facturen”, klinkt het bij de christelijke vakbond. “Vooral mensen met lage lonen die niet van het sociaal energietarief kunnen genieten, zijn de dupe. Dat geldt ook voor alleenstaande ouders, singles of mensen die dure verplaatsingen moeten maken voor het werk.”

Nancy Libert van ACOD wijst erop dat de koopkrachtcrisis zichtbaar is in de scholen. “We zien meer en meer kinderen met lege boterhamdozen”, klinkt het. “Scholen kampen ook met hoge energiefacturen en laten aan hun personeel weten dat er geen geld meer is voor materiaal.”

Aan verschillende scholen zullen woensdag stakingsposten worden opgesteld, aldus Libert, met de bedoeling om pamfletten uit te delen aan ouders. Wie wil werken, zal niet worden belemmerd, want het is geen actie tegen de schooldirecties, klinkt het.

Hoe groot de actiebereidheid in het onderwijs zal zijn, is nog onduidelijk. Koen Van Kerkhoven (COC) verwacht wel dat de impact het grootst zal zijn in het gemeenschapsonderwijs.