“Ik kon de drang niet weerstaan”: IT’er (38) hackt Facebookaccount van eigen broer om seksfilmpje met diens ex te bemachtigen

De opvallende, maar bizarre zaak werd behandeld in de strafrechtbank van Veurne omdat de broer en diens ex van Nieuwpoort en Oostduinkerke afkomstig zijn. Het was ook de jonge vrouw die in augustus vorig jaar had opgemerkt dat er iets loos was met haar Facebook. “Ze had gebroken met haar vriend in juni en sindsdien hadden ze eigenlijk geen contact meer”, sprak de procureur. “Groot was haar verbazing toen ze een lopend gesprek zag op Facebook waarin zij helemaal niet het woord had gevoerd.”

Seksfilmpje gevraagd

Er volgde een onderzoek en daaruit bleek dat de 38-jarige R. uit Ninove achter de feiten zat. “Hij bleek eerst het Facebookprofiel van zijn eigen 21-jarige broer te hebben gehackt”, sprak de procureur. “Daar bekwam hij het paswoord van het Facebook- en Instagramprofiel van de ex van zijn broer. Vanuit haar Facebookprofiel startte hij een gesprek met zijn eigen broer, zich uitgevende als diens ex. Al gauw vroeg hij of de broer nog seksfilmpjes had van hun relatie vroeger. De broer antwoordde dat hij nog één filmpje had waarin zijn ex hem oraal bevredigde en in de ogen keek. Zich nog steeds voordoend als de ex kon hij bekomen dat de broer hem het filmpje doorstuurde.”

Na onderzoek van het IP-adres werd R. ontmaskerd. Uit het onderzoek bleek dat hij zich schuldig maakte aan externe hacking, oplichting en ook de mailbox van de ex wilde kraken. De procureur vroeg 1 jaar cel, met uitstel onder voorwaarden, en 1.200 euro boete.

Pornoverslaving

R. kwam alleen naar de rechtbank afgezakt en stond daar met het schaamrood op de wangen. De man is ambtenaar bij een federale overheidsdienst waar hij een rol als IT’er vervult. “Je beseft toch dat je job op het spel staat bij een veroordeling? Was je dan zo gefascineerd door je broers ex dat je dit deed?” wilde rechter weten.

“Ik voelde me eigenlijk zelfs niet aangetrokken tot haar”, sprak R. “In die periode had ik het mentaal moeilijk door problemen in de familie en het feit dat ik zoveel thuiswerk deed. Daardoor ontwikkelde ik een ongezonde pornoverslaving. Eigenlijk wou ik vooral weten waarom mijn broer uiteen ging met dat meisje, maar in hun gesprek las ik over gemaakte seksfilmpjes tussen hen. Ik kon de drang niet tegenhouden om dat filmpje te bekomen. Het was enorm stom van me. De zaak heeft me bijna mijn huwelijk gekost. Ik volg nog steeds therapie. Met mijn broer heb ik min of meer alles kunnen uitpraten.”

De zaak gaat op 17 februari verder nadat R. eerst langs ging bij een justitie-assistent voor een gesprek.