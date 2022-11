‘Voetbalmakelaar’ licht slachtoffers op voor bijna 3 miljoen euro: “Hij toonde brieven van Arsenal en Manchester City”

De 62-jarige Antwerpse Nederlander Bram S. riskeert vijf jaar cel voor grootschalige oplichting. Hij deed zich voor als gerenommeerd voetbalmakelaar en ontfutselde kandidaat-investeerders in totaal bijna drie miljoen euro. “Hij is hardleers en kent god noch gebod”, aldus de aanklager.

Een duizelingwekkend dossier, zo omschreef de openbaar aanklaagster de zaak tegen Abraham ‘Bram’ S. vrijdag. S., op een blauwe maandag nog assistent-trainer bij Royal Antwerp FC, werd omschreven als een gehaaide en hardleerse oplichter. In totaal heeft hij door de jaren heen bijna 3 miljoen euro afhandig gemaakt van verschillende slachtoffers.

S. ging meestal op dezelfde manier te werk. Hij deed zich voor als een bekend voetbalmakelaar en stelde zijn slachtoffers voor om te investeren in spelers die vervolgens met winst verkocht zouden worden, van die winst zouden de investeerders de helft krijgen. Om zijn woorden kracht bij te zetten toonde de Nederlandse Antwerpenaar brieven van bekende voetbalclubs als Arsenal, Manchester City en Anderlecht. “Hij toonde ook verzekeringsdocumenten voor de spelers die hij zou verkopen”, legde advocaat Frank Impens uit. Impens verdedigde Henri De Vrij, jarenlang voorzitter van K.F.C. Sint Lenaarts. “Ik ontmoette hem toen hij nog assistent-trainer bij Antwerp was”, zegt De Vrij. “Hij leek de juiste man op het juiste moment.”

De Vrij investeerde uiteindelijk in totaal 756.000 euro in de projecten van makelaar Bram S. Het grootste deel daarvan overhandigde hij nadat hij al argwaan had gekregen.

Vertrouwen winnen met hotelcomplex

De welbespraakte Bram S. wordt echter omschreven als iemand die gemakkelijk vertrouwen wint. “Toen mijn cliënt argwaan kreeg werd hij door S. nog aan het lijntje gehouden”, vertelde advocaat Impens. “Uiteindelijk legde de oplichter een document voor waarin een advocaat bevestigde dat hij eigenaar was van een hotelcomplex dat als onderpand kon dienen. Dat stond op briefpapier van een advocaat, mijn cliënt heeft nog 400.000 euro betaald.” Alles bleek vals, de voetbalclubs hadden nog nooit van Bram S. gehoord, het hotel bleek een fata morgana en de UEFA-licenties van S. waren vervalst.

“S. had een hele systematiek uitgewerkt. Eerst vroeg hij kleine bedragen die hij effectief met winst terugbetaalde”, legde de advocate van de erfgenamen van Gerard Stroobants uit. “Daarna ging het om grotere sommen, voor spelers die bij clubs als Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach zouden tekenen. Alles bleek één grote leugen te zijn.” Stroobants werd door Bram S. voor 635.500 euro opgelicht. Het slachtoffer zag de ‘voetbalmakelaar’ als een vriend en werd zonder schroom opgelicht. “S. heeft misbruik gemaakt van de zeer zwakke positie van meneer Stroobants”, aldus de advocate. “Hij had een hersentumor en is ondertussen overleden.” Het slachtoffer getuigde in 2018 al over de oplichting.

Ook de Nederlander Ronald Colpa kruiste het pad van Bram S. Als jonge kerel raakte Colpa in een ongeval ernstig gewond, twee van zijn vrienden kwamen om en hij belandde in een rolstoel. “De schadevergoeding heeft hij aan Bram S. toevertrouwd en is hij kwijt”, pleitte zijn advocaat Philippe Carsau. “Hij is schandalig misleid.” Colpa zelf noemt de laatste tien jaar ‘een rollercoaster’. “Mijn laatste geld heeft hij me afgenomen, ik leef nu van een schamele uitkering. Financieel zit ik aan de grond.”

“Geboren leugenaar en oplichter”

De aanklaagster omschreef Bram S. als een ‘geboren leugenaar en oplichter’. “Hij deed zich niet alleen voor als voetbalmakelaar, ook zei hij goede contacten in de haven te hebben. Om zo de goederen uit beschadigde containers op te kopen en met winst door te verkopen. Zo heeft hij nog een slachtoffer 55.000 euro afhandig gemaakt.” Dat S. niets leert uit het verleden staat volgens het parket ook vast. Ondanks verschillende veroordelingen bleef hij mensen oplichten. “Zelfs toen hij met een enkelband thuis zat gooide hij een visje uit om slachtoffers te vinden”, zei de aanklaagster. “Hij is hardleers en kent god noch gebod.” Ze eiste vijf jaar gevangenis tegen de oplichter.

Ook de Antwerpse advocaat die de brief over het onbestaande hotel had opgesteld werd mee vervolgd. Het parket vroeg voor hem de vrijspraak omdat ondertussen duidelijk zou zijn geworden dat de man weliswaar onvoorzichtig geweest was maar geen intentie had om strafbare feiten te plegen.

S. zelf was niet aanwezig in de rechtbank, hij zit al enkele maanden in de cel in Groot-Brittannië. De oplichter bleek een carrièreswitch achter de rug te hebben, hij werd in juni opgepakt met 200 kilogram cocaïne en heroïne.