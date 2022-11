SK Beveren sluit heenronde af als leider: “Dit Beveren mag gezien worden”

De heenronde zit erop in de Challenger Pro League. Een uitgelezen moment om een balans op te maken. SK Beveren staat samen met RWDM aan de leiding en zit op schema om de doelstelling te halen: de promotie. Geel-blauw beschikt over de beste aanval en de op één na beste defensie, waardoor het zich tot een van de favorieten mag rekenen.

Met 21 op 33 kan SK Beveren terugblikken op een geslaagde heenronde. Beveren staat momenteel samen met RWDM aan de leiding in de Challenger Pro League. Na een mislukte start, met één nederlaag en twee gelijke spelen, hebben de troepen van Wim De Decker zich snel herpakt. Geel-blauw verloor in de heenronde slechts twee keer, op het veld van Beerschot en RWDM. Bovendien zette de Wase club een knappe reeks van acht competitiematchen zonder nederlaag neer. Tegen Virton en RSCA Futures lieten ze wel vier dure punten liggen.

Hoewel de meeste nieuwkomers pas laat toekwamen, vormde De Decker snel een geheel van de kern en speelde de club week na week beter. Het uitvallen van Daniel Maderner – de Oostenrijkse topschutter van vorig jaar scheurde zijn kruisband – was misschien wel een geluk bij een ongeluk. Sindsdien is De Decker overgeschakeld naar een driemansdefensie. Een systeem dat op het lijf van deze ploeg geschreven is.

Scorend vermogen en sterke verdediging

Naast automatismen was efficiëntie een ander werkpunt in het begin van de competitie. De laatste weken scoort Beveren aan de lopende band. Met 24 doelpunten heeft geel-blauw de beste aanval. Thierno Barrry is de revelatie in het Waasland. De jonge Franse spits was via het netwerk van Condom deze zomer op proef. In de voorbereiding liet hij meteen zijn neus voor doelpunten zien, al waren er ook nog twijfels. Die twijfels heeft hij meteen van zich afgespeeld. Met acht doelpunten staat hij samen met Rocha (Lierse Kempenzonen) en Stassin (RSCA Futures) bovenaan de topschutterslijst. En Diemerci Mbokani mag dan wel nog niet volledig fit zijn. Met twee doelpunten en twee assists heeft hij zijn waarde al bewezen. Met Ribeiro Costa, Hoggas en Coopman beschikken ze bovendien nog over veel scorend vermogen.

Naast de beste aanval beschikt Beveren ook over de op één na beste defensie (twaalf tegendoelpunten). Alleen RWDM (elf) slikte minder doelpunten. Geel-blauw geeft weinig kansen weg. Achterin staat het met Vukotic, Wuytens en Bateau als een huis. En voor hen staat een stevige buffer met Van Damme en de onvermoeibare Everton Luiz. Op de flank zorgt vooral Ismaheel met zijn snelheid en dribbels voor dreiging. Doelman Reus – die door de blessure van Brondeel sneller dan verwacht onder de lat verscheen – staat met vier clean sheets bovenaan de ranglijst.

Groeiproces

Een zelfkritische coach Wim De Decker blikt tevreden terug op de heenronde. “We hebben met deze groep op korte tijd al wat bereikt. We zitten nog in een groeiproces, maar het verschil met de eerste match is groot. Het Beveren van vandaag mag gezien worden, ook qua voetballend vermogen. We staan verdiend bovenaan, al ligt die heenronde nu achter ons.”

Halverwege de competitie zit Beveren op schema om zijn doelstelling te bereiken: promotie naar de Jupiler Pro League. Met alle ervaring en klasse zien we deze ploeg niet plots ineenzakken, waardoor een plaatsje in de top zes hen niet meer mag ontglippen. Of ze ook de promotie kunnen afdwingen, zal onder meer afhangen van de vorm van het moment in de play-offs. En wie weet kan Beveren volgende week stunten in de Beker van België thuis tegen Antwerp.