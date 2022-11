Na de koploper wacht nu de rode lantaarn voor Malinwa: “Thuis tegen Zulte Waregem moet je gewoon winnen”

“Ik heb alleen maar positief nieuws te melden”, sneed Defour vrijdagmiddag zijn persmoment aan. “Birger Verstraete en David Bates keren terug uit schorsing. Alessio Da Cruz is hersteld van ziekte.” Ook met de langdurige geblesseerden Lucas Bijker en Kerim Mrabti gaat het de goede richting uit. “De twee trainden deze week twee keer volledig met de groep. Ze voegen peper en zout toe aan onze oefensessies. De goesting is groot bij hen, dus moeten we hen voorlopig wat afremmen. Na de break maken ze volwaardig deel uit van de selectie. Hetzelfde geldt voor Jordi Vanlerberghe (cardiale ingreep) en Dimitri Lavalée (breukje in de voet) die een individueel programma volgen.”

Geen keuzestress

De vervangers van de afwezigen in Genk – met name Thibaut Peyre, Jannes Van Hecke en Yonas Malede – stelden niet teleur, waardoor Defour zaterdagnamiddag (aftrap om 16 uur) enkele knopen moet doorhakken. “Keuzestress heb ik niet. Dit zijn positieve keuzes. Ik ben blij dat mijn jongens het mij zo moeilijk mogelijk maken.” In Genk was elk resultaat mooi meegenomen. Thuis tegen Zulte Waregem is alleen de zege goed genoeg. “Een thuismatch tegen een ploeg die onderin staat wil en moet je gewoon winnen”, weet Defour. “Mbaye Leye voerde recent enkele tactische ingrepen door. Ik ben benieuwd hoe zijn ploeg voor de dag zal komen.”

© BELGA

Tegen enkele kleinere clubs, waaronder Cercle Brugge, KV Oostende en Seraing, pakte KV Mechelen slechts 1 op 9. “Dat moet gewoon beter”, beseft Defour. “Onze partij tegen Eupen (2-1-winst met tien man) was een goed voorbeeld. Er is een klein kloofje geslagen, dus angst voor degradatie is er niet, maar we kijken nog steeds met een klein oogje naar de teams die achter ons staan.”

Ondertussen is Defour bijna drie weken aan de slag als T1. Beantwoordt de functie aan zijn verwachtingen? “Ik had Wouter Vrancken en Danny Buijs al genoeg kunnen observeren, maar de rol van hoofdcoach is toch helemaal anders dan die van assistent of speler. Ik ben constant aan het nadenken, zélfs in bed. Dat is natuurlijk nadelig voor mijn nachtrust. (lacht) Gelukkig leverde ons harde werk meteen resultaten op. Daardoor ebde de stress voor een stuk weg.”

© BELGA

Op stage naar Spanje

Na Essevee wachten volgende week woensdag nog Lokeren-Temse (uit voor de beker) en de afsluiter uit bij Charleroi op zaterdag. Nadien krijgen de spelers twee weken vakantie. Op 28 november blaast KV Mechelen opnieuw verzamelen. De Kakkers plannen ook een winterstage in. Die gaat door van 9 tot 16 december in Spanje. Niet in Oliva, waar de club de voorbije seizoenen naartoe trok, maar wel in het populaire San Pedro del Pinatar, waar Defour nog als speler van Anderlecht een oefenkamp meemaakte. “Verschillende opties kwamen ter sprake. Voor mij was het belangrijk dat het hotel dicht bij het trainingsveld ligt en we met andere clubs kunnen sparren”, lichtte Defour de keuze toe. KV Mechelen wil ter plekke twee oefenwedstrijden tegen buitenlandse clubs afwerken.