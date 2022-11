Carl Hoefkens hoopt dat “extra voorbereiding” nieuwe start betekent voor Roman Yaremchuk: “Hij toont engagement en wil om te slagen”

Club Brugge trekt zondag naar AA Gent, en dat is meteen de grote terugkeer van Roman Yaremchuk in de Ghelamco Arena. De spits kostte 16 miljoen euro, maar brak nog geen potten. Al maakt coach Carl Hoefkens zich geen zorgen. “Roman krijgt tijdens het WK een extra voorbereiding, eentje die hij deze zomer eigenlijk niet gekregen heeft”, aldus Hoefkens.

Hoefkens stak van wal met het medisch bulletin. Zo is het ondertussen duidelijk dat we Clinton Mata niet meer terugzien voor het WK. “Dat verloopt stroef”, aldus de coach. “Het blijft inschatten en bekijken wanneer hij opnieuw topfit is, maar ik verwacht hem niet terug voor het WK.” In Gent ontbreekt hij dus, net als Balanta, die nog steeds wat hinder (en een gebrek aan ritme) ondervindt. Hoefkens kwam ook nog met positief nieuws over Mats Rits: hij kan na het WK aansluiten bij de groep na een zware knieblessure. “Zijn terugkeer verloopt volgens planning”, aldus Hoefkens. “Wanneer de break erop zit, zal hij grote delen van de training kunnen hervatten.”

Club verloor drie van de laatste vijf partijen van AA Gent: het wordt een verraderlijk tripje naar de Ghelamco Arena. Zeker omdat de kloof op Genk al acht punten bedraagt, en die best niet meer groter wordt voor de pauze van vijf weken. Dat zou mentaal toch een dreun betekenen. “Dat blijft een speciale wedstrijd, vergelijkbaar met de matchen tegen Anderlecht”, aldus Hoefkens. “De resultaten in het verleden waren inderdaad niet altijd bijster positief. Maar daar houden wij geen rekening mee. Buiten het sportieve zijn die ontmoetingen altijd iets extra. Dat is mooi.”

Clinton Mata zal niet meer in actie komen voor het WK. — © REUTERS

Boost voor Yaremchuk

Voor Yaremchuk is het een blij weerzien met zijn ex-club, al dat de Oekraïnse spits dat wellicht liever in een andere context gedaan. Zijn eerste maanden bij Club verliepen stroef, met recent nog een niet-selectie. “Ik merk gedrevenheid en een wil om te slagen bij Club Brugge”, zegt Hoefkens. “Over de invulling van zijn positie zaten we niet op dezelfde lijn. Maar ik zie nu ook dat hij daar engagement toont. Over Roman ben ik zeker niet ontevreden, hoor.” Het feit dat Yaremchuk eigenlijk geen voorbereiding had bij Club, speelt volgens Hoefkens mee. “In die zin kan het positief zijn dat hij tijdens het WK eens van nul kan beginnen, op alle vlakken”, klinkt het. “Het is een extra voorbereiding die hij nu nog niet gekregen heeft. Eentje die hem een boost kan geven en waarin we tactisch extra kunnen trainen.”

Na de wedstrijd op Gent volgt maandag al de loting voor de 1/8ste finales in de Champions League, al wil Hoefkens niet dat zijn spelers al met hun hoofd in Nyon zitten. “We hebben daar woensdag na de laatste groepsmatchen een momentje bij stil kunnen staan. Of ik een favoriet heb? Goh, Atlético heeft tegen ons ook maar één op zes gepakt. Dat is ook een topploeg, dus we kunnen het ook eens van die kant bekijken. Maar ik wil dat de focus nu vooral op AA Gent ligt.”