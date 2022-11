Geen Rouches in WK-selectie, Standard-coach Ronny Deila is verrast: "Dan heeft België wel héél véél goede spelers"

Het zal nog even duren voor Zinho Vanheusden een opvolger krijgt als laatste speler van Standard die werd opgeroepen voor de Rode Duivels. De Hasseltse verdediger maakte in oktober 2020 in een oefeninterland tegen Ivoorkust (1-1) zijn debuut bij de nationale ploeg als speler van Standard. Twee jaar later is hij nog altijd de laatste Rouche die het shirt van de Rode Duivels mocht aantrekken. Daar zal voor het einde van dit jaar ook geen verandering in komen. In de preselectie met 55 namen die Roberto Martinez heeft opgesteld zit immers geen enkele speler van Standard.

Vooral op het ontbreken van Nicolas Raskin wordt binnen de club met enige verwondering gereageerd. Niet geheel onlogisch gezien zijn sterke seizoensbegin, de ervaring die hij al opdeed bij de Belgische U21 en de verrassende namen uit de Jupiler Pro League (met o.a. Duranville, Stroeykens, De Cuyper en Chadli) die de preselectie wél hebben gehaald. Naast Raskin werd ook doelman Arnaud Bodart in Luik als mogelijke kanshebber voor de preselectie van 55 gezien.

© BELGA

“Staat er niemand van ons op die lange lijst? Dan moeten jullie wel héél veel goede spelers hebben in België”, reageerde Ronny Deila met een ironische kwinkslag op het nieuws. “Spelers als Raskin en Bodart behoren toch tot de top in de Belgische competitie. Als er 55 spelers beter zijn dan hen, dan gaan ze nog harder moeten werken om erbij te geraken. Vanuit de club vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk internationals in ons team te hebben. Het zijn twee ambitieuze en getalenteerde jongens. Hun tijd komt nog wel. Maar het is heel vreemd dat ze niet bij die 55 zijn.”

"Scherper zijn tegen Eupen"

Zaterdagavond gaat Standard in Eupen op zoek naar een negende overwinning in zijn laatste elf competitiewedstrijden. Een straffe reeks die Deila graag wil doortrekken tot aan het WK. “Vorige week hadden we het nochtans moeilijk tegen Zulte Waregem (0-3 winst, nvdr.). We hadden toen wel een zware week achter de rug met drie wedstrijden en veel mentale stress. Tegen Eupen verwacht ik dus dat we scherper zullen zijn. Het zal ook nodig zijn. Ze hebben de kwaliteiten om ons pijn te doen als we onze defensieve taken niet goed uitvoeren. Daartegenover staat dat wij ook zeker onze kansen gaan krijgen. In balbezit zijn we steeds beter aan het worden. Nu moeten we alleen nog betere keuzes gaan maken in en rond de zestienmeter om onze spitsen en flankspelers beter te bedienen.”

Voor de korte verplaatsing naar de Kehrweg kan Deila opnieuw rekenen op Gojko Cimirot. De Bosniër is hersteld van zijn hamstringblessure en trainde deze week alles mee. Ook rechtsback Marlo Fossey hervatte donderdag de groepstrainingen en is in principe beschikbaar voor een selectie. Renaud Emond (knie) blijft verder revalideren en zal pas na het WK opnieuw in actie kunnen komen.