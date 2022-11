Belgische detailhandelaars zien verkopen al sinds jaarbegin teruglopen

Belgische detailhandelaars merken dat consumenten de inflatie voelen in hun portefeuille. Het volume van hun verkoop daalde op jaarbasis aanhoudend sinds januari.

Uit gegevens die statistiekbureau Statbel vrijdag publiceerde, blijkt dat het aantal verkochte stuks van winkeliers in september met 0,9 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

De trend houdt al sinds de jaarwisseling aan. In de eerste negen maanden kende de detailhandel aanhoudend dalingen van het verkochte volume op jaarbasis. In juni was er een piek van -7,4 procent.

Gerekend in omzet gaan de verkopen van winkeliers er wel nog op vooruit. In september stegen de inkomsten met 8,1 procent. De inflatie bedroeg toen 11,27 procent.