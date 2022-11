Romeo Lavia miste opnieuw training, maar haalt toch de wedstrijdselectie van Southampton: “Klein probleem met de knie”

Romeo Lavia (18) werd nooit opgeroepen voor de Rode Duivels, maar toch komt de middenvelder door zijn profiel, jeugdige leeftijd en stormachtige ontwikkeling bij Southampton in aanmerking voor een WK-selectie. Als hij fit is tenminste. Lavia was sinds eind augustus out met een spierblessure, maar zit voor het eerst weer in de wedstrijdselectie.