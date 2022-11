Massimo Bruno schudt slecht seizoensbegin van zich af bij KV Kortrijk: “En nu zo snel mogelijk een basisplek afdwingen”

Massimo Bruno (29) is na een Turkse omzwerving opnieuw te bewonderen op onze Belgische voetbalvelden. Ooit pakte de Italo-Belg drie titels met Anderlecht, nu moet hij met KV Kortrijk vechten tegen de degradatie. “Als er stress in het team begint te sluipen, dan komt het niet goed.”

Voorlopig is het nog niet het seizoen waar Massimo Bruno op hoopte. De buitenspeler kwam amper vier keer aan de bak. Verschillende kleine blessures gooiden roet in het eten voor een snelle terugkeer, maar nu lijkt hij volledig fit. “Mijn seizoen is echt slecht begonnen”, bekent Bruno. “Op dit moment voel ik me goed en wil ik zo snel mogelijk een plekje in het basiselftal afdwingen.”

Met je prima invalbeurt tegen Cercle Brugge kan dit zondag wel eens het geval zijn.

“Ik voelde mij goed en dat zag je ook. Ik hoop op een basisplaats tegen Oostende, maar die beslissing ligt natuurlijk nog altijd bij de coach. Ook is er veel concurrentie binnen de ploeg.”

De concurrentie is er inderdaad. Maar voor je bij KV Kortrijk tekende, kende je al enkele personen. Toch?

“De Bruyn kende ik nog van bij Anderlecht. Met Henen, Benchaib en Dessoleil speelde ik nog samen in Charleroi. Ze hebben mij de overstap naar hier aangeraden, maar eigenlijk wou ik ook zelf naar KV Kortrijk komen. Toen ik hier in het verleden kwam voetballen, vond ik het Guldensporenstadion altijd al gezellig.”

© BELGA

Dus Belhocine heeft geen rol gespeeld in je transfer?

“Jawel. Ook Karim kende ik nog van bij Charleroi. Hij heeft me deze overstap ook aanbevolen, maar uiteindelijk heb ik zelf wel de knoop doorgehakt. Ik was een vrije speler op dat moment en het Kortrijkse bestuur gaf me vertrouwen.”

Je haalt het zelf aan: je was een vrije speler. Hoe kwam dat precies?

“Normaal liep mijn contract bij Bursapor pas binnen twee jaar af. Maar na de degradatie werd het ontbonden. Dat is namelijk de regel in Turkije. Clubs die zullen uitkomen in de Turkse derde klasse, mogen niet beschikken over buitenlandse spelers.”

Het blijft toch vreemd. Bursaspor dat zakt naar het derde niveau in Turkije.

“Jammer, hè. Het is nochtans zo’n mooie en grote club. Toen ik toekwam, speelden ze al onder hun niveau in de tweede klasse, maar de voorzitter wou snel weer stijgen. Hij trok zes nieuwe spelers aan, maar spijtig genoeg werd het een rampzalig seizoen.”

Collectief kon je inderdaad spreken van een rampzalig seizoen. Voor jou persoonlijk was het toch wel goed?

“Ik kwam aan zes doelpunten en zeven assists. Daar kan je mee thuiskomen. Ik wou er een mooi verhaal schrijven, maar het draaide anders uit. Helaas. Toch kijk ik positief terug op mijn tijd in Turkije. Mijn familie had het goed daar en het was er leuk vertoeven.”

Hield je de Belgische competitie dan nog in de gaten?

“Wedstrijden bekijken was moeilijk. Wel checkte ik geregeld de resultaten van mijn ex-clubs.”

Je ene ex-club, Anderlecht, gaat momenteel door een lastige periode.

“Tja. Die komen er wel weer bovenop. Club Brugge heeft nu wat afstand genomen, maar het is een cyclus. Dit seizoen speelt Genk de pannen van het dak en volgend jaar kan dat een andere ploeg zijn. Ik geloof dat Anderlecht er binnen enkele jaren weer zal staan.”

Het is de club waarbij je naam en faam maakte. Dat moet toch wat met je doen?

“Natuurlijk. Ik pakte er drie titels en versierde een mooie transfer. Die club blijft in mijn hart zitten.”

Daar speelde je voor de titel, hier tegen de degradatie.

“Ik heb ervaring met beide. Met Bursaspor kampeerden we ook onderin het klassement. Ik heb nu die ervaring op zak en moet die delen met mijn ploeggenoten. We moeten op onze hoede zijn dat er geen stress in het team sluipt. Wanneer dat gebeurt, dan komt het niet goed.”