Knokke-Heist/Ingelmunster

Kunstenaar Sigurd Tanghe (51) duikt binnenkort op in The sky is the limit, het televisieprogramma van Peter Boeckx. Tanghe is van Ingelmunster en runt al jarenlang een galerij in Knokke-Heist onder de noemer L’Art Maniac. Maar de kunstenaar wil zichzelf absoluut niet vergelijken met Willy Naessens en co. “Je maakt mij gelukkiger met een goede koffie dan met een fles champagne”, zegt hij.