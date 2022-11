Italiaanse tv-zender rijt wonde van gemist WK weer helemaal open: ‘Dancing with the Stars’ krijgt voorrang op oefenmatch Azzurri

Geen Italië op het aankomende WK voetbal, net zoals vier jaar geleden. Een trauma voor de vele voetbalfans in het land. Die kunnen op de openingsspeeldag van de wereldbeker wel genieten van een oefeninterland, al was dat zo origineel niet gepland.

De Azzurri misten het WK door in de groepsfase na enkele gemiste strafschoppen achter Zwitserland te eindigen en in de play-offs roemloos te verliezen van Noord-Macedonië. Een domper dus voor de regerende Europese kampioen, maar ook de Italianen hebben tijdens de internationale break nood aan wat matchritme.

Er werden daarom twee oefeninterland ingelast. Eentje op 16 november tegen Albanië en eentke tegen Oostenrijk, één dag voor de start van het WK in Qatar. Zaterdag 19 november dus, terwijl de wereldbeker op zondag 20 november start.

© REUTERS

Maar bij de Rai hadden ze dat zo niet begrepen. De Italiaanse tv-zender liet aan de Italiaanse voetbalbond weten dat zaterdagavond gereserveerd is voor hun topprogramma, zijnde ‘Dancing with the Stars’. En dus moet Italië zijn oefeninterland afwerken op de dag dat het tweede WK zonder hen van start gaat. Pijnlijk...