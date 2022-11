Fraser Hornby wil gat slaan met KV Kortrijk en andere staartploegen: “Dit moet onze wedstrijd worden”

Hornby windt er geen doekjes om: het feit dat Yves Vanderhaeghe coach was van KV Oostende deze zomer, vergemakkelijkte zijn keuze om voor een nieuw avontuur in België te kiezen. Drie jaar geleden tekende de Schotse spits voor Kortrijk toen Vanderhaeghe daar aan het roer stond. “Ik had er toen een erg leuke tijd, dus ik twijfelde niet toen Oostende aanklopte afgelopen zomer”, vertelt hij. “Elke week spelen stond nu centraal toen ik moest kiezen. De Jupiler Pro League was mij niet vreemd dus de zaak was snel beklonken.”

Lang kon hij niet genieten van zijn hereniging met Vanderhaeghe, al moet Hornby niet wanhopen. Afgelopen week gaf Dominik Thalhammer al aan dat hij rekent op de lange Schot. “In de groep zit het goed, en dat moeten we zo houden”, zegt Hornby. “Op Club Brugge hebben we bewezen dat we mentaliteit aan de dag kunnen leggen. Stiekem hoopten we op een puntje, maar Club was gewoon te sterk. Die ploeg kan je echt naar adem doen happen.”

Verliezen op Jan Breydel is evenmin een schande. Meer zelfs: KVO leek die partij op voorhand al opgegeven te hebben. Urhoghide en Ambrose bleven aan de kant omdat ze op één gele kaart van schorsing stonden, een keuze van ex-coach Vanderhaeghe. Kortrijk stond met rood aangeduid in zijn agenda. “Een begrijpelijke keuze”, zegt Hornby. “We hebben een sterke kern als er afwezigen moeten opgevangen worden, en iedereen is vervangbaar. De match tegen KVK wordt hét moment om opnieuw een kloofje te slaan met de kelderploegen.” Volgens Hornby willen de Kustboys zich zo snel mogelijk in de middenmoot vestigen. “Eigenlijk kijken we amper naar beneden. Natuurlijk wil iedereen die degradatiezone ontlopen, maar we houden er geen rekening mee. In die twee wedstrijden voor het WK willen we nog de nodige ademruimte creëren om dan met en gerust gemoed de break aan te vatten. Dan kunnen we een nieuwe basis leggen voor de rest van het seizoen.”

Kans om zaak te doen

Dat de do or die tegen Zulte Waregem twee weken geleden winnend werd afgesloten, zorgt trouwens voor het nodige vertrouwen. “Voor die wedstrijd voelden we dat de druk toenam”, knikt Hornby. “Maar we zijn daar goed mee omgegaan. Zoals ik al zei: de mentaliteit in deze groep zit gewoon goed. Als we vechten voor elkaar, kan je veel bereiken. En nu is er opnieuw zo’n kans om een gouden zaak te doen. Dus het moet onze wedstrijd worden.” Bij winst slaat KVO een gat met vijf punten met Kortrijk, en kan het ook verder weglopen van Eupen, Seraing en Zulte Waregem. “Het is tijd om de volgende stap te zetten”, zegt Hornby zelfverzekerd.