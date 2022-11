De vaders Andy Leliaert (links) en Luk Kathagen bij het tijdelijk gedenkplaatje op de Watering in Elen waar hun kinderen op 2 april 2021 verongelukten. — © Dick Demey

Dilsen-Stokkem

De diefstal van het zelfgemaakt gedenkteken voor het verongelukte koppeltje Neri Leliaert (17) en Pieter Kathagen (18) langs de Watering in Elen blijft de ouders kwellen. “Ons verstand kan er niet bij”, zeggen ze een half jaar na de diefstal. In een ultieme poging om zowel het gedenkteken als de dader te vinden, schenken ze 5.000 euro aan de gouden tipgever. Het aanbod is slechts 14 dagen geldig.