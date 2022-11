Goed nieuws voor Rode Duivels: Eden Hazard traint weer mee met Real Madrid

Goed nieuws voor de Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez: Eden Hazard heeft weer meegetraind bij Real Madrid. De Belgische aanvaller is te zien op video’s van de training vandaag. Hazard ontbrak afgelopen week voor de Champions League-wedstrijd tegen Celtic wegens een spierblessure in de dij. Het ging blijkbaar om een klein euvel.

Hazard is in onderstaande video te zien terwijl hij een bal in de lucht neemt met een hakje. De Spaanse sportkrant Marca deelde de video ook op de website en bevestigde dat Hazard weer fit is.