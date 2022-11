Ook twee maanden cel voor derde Belgische klimaatactivist die zich vastlijmde aan ‘Meisje met de parel’ in Den Haag

De derde man die zich tijdens de klimaatactie vastlijmde aan het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag is veroordeeld tot twee maanden gevangenis. Hij betuigde eerder op de dag zijn spijt. “Ik heb daarmee een grens overschreden. Dat is niet wie ik echt ben”, zei de Belg.

David S. (45) uit Dendermonde gooide vorige week donderdag een blik rode namaaksoep over activist Wouter M. heen. Ook voerde hij het woord en lijmde hij zijn linkervuist vast aan het paneel waarop het meesterwerk is bevestigd, terwijl M. zijn hoofd vastplakte aan de glasplaat van het schilderij. Een andere verdachte filmde de actie.

Twee maanden

De officier van justitie (procureur) eiste bij de rechtbank in Den Haag twee maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk, tegen S. Dat is gelijk aan de straffen die de rechtbank woensdag aan de Belgische medeverdachten oplegde. Toen eiste het openbaar ministerie vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk. M. tekende hoger beroep aan.

“De handelingen van de verdachten om zich vast te plakken aan een meesterwerk en het schilderij te besmeuren met een rode substantie, hebben niets te maken met het demonstratierecht. Het recht op demonstratie eindigt waar openlijk geweld in een museum begint”, zei de aanklager.

Onrust

De actie heeft volgens de officier geleid tot grote onrust in de maatschappij over de veiligheid van cultureel erfgoed. “Het had ook ontzettend mis kunnen gaan. We hebben het over eeuwenoude kunst. Verdachten hebben een enorm risico genomen.”

S. zei: “Ik ben doordrongen van de ernst van de klimaatcrisis. Ik heb gemeend de klimaatcrisis hiermee in het maatschappelijk debat te zetten. Ik wilde iets verbeteren daarmee. Ik hoop dat ik de kans krijg om goed te maken wat ik gedaan heb.”

Zorgvuldig

De Belg vertelde zorgvuldig te werk te zijn gegaan. “We hebben ons ervan vergewist dat we het schilderij niet zouden beschadigen. Ik heb er zelf voor gezorgd dat de namaaksoep niet schadelijk was. Het was water en een natuurlijke kleurstof, om er zeker van te zijn dat we geen schade zouden maken.” Hij noemde de actie “een daad van politiek protest”.

Het schilderij van de Hollandse meester Johannes Vermeer raakte niet beschadigd, maar de lijst en de achterplaat wel.

S. zat meer dan een week in voorarrest. “Inmiddels moet mijn cliënt vrezen voor zijn baan”, zei zijn advocaat Willem Jebbink in zijn pleidooi. “Hij zegt nu: ‘Eens, maar nooit weer’. Hij zal zich niet meer inlaten met acties van dit kaliber.” Jebbink zei dat de actie vreedzaam was en puur was gericht op het creëren van een schokeffect. De actie valt in zijn visie onder de vrijheid van demonstratie.

Net als zijn twee kompanen is hij veroordeeld tot twee maanden gevangenis.