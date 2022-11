De dag dat Tarik Tissoudali zich de Gentse clubgeschiedenis in voetbalde, tegen Club Brugge: “Ik voelde het voor de aftrap al”

Soms beleeft een speler een dag dat alles lukt. Zoals begin vorig seizoen toen AA Gent erfvijand Club Brugge vernederde met 6-1. Tarik Tissoudali was toen een van de absolute uitblinkers bij de Buffalo’s. “Die zege gaf ons veel vertrouwen. Voor mezelf was het een bevestiging van wat ik al wist”, aldus de Marokkaanse international die momenteel revalideert van een zware knieblessure. “Toen ik bij AA Gent tekende, wist ik dat ze op mij rekenden om het verschil te maken. Het maakt me niet uit of de tegenstander dan Anderlecht, Genk of Brugge is.”