Twitter ontslaat “ongeveer 50 procent” van werknemers wereldwijd

Er was vrijdag gigantische onzekerheid bij de werknemers van het bedrijf. Het bedrijf had donderdag aangekondigd dat het deze week nog zou starten met de ontslagronde. In een mail aan de werknemers klonk het dat vrijdag “het moeilijke proces” begint om het “wereldwijde personeelsbestand te verminderen”.

Heel wat werknemers merkten vrijdagochtend (lokale tijd) dat ze uitgelogd waren op hun bedrijfslaptops of dat ze plots geen toegang meer hadden tot software die ze binnen het bedrijf gebruiken. Het was angstvallig wachten op nieuws. Via e-mail kregen zij uiteindelijk allemaal te horen of ze mogen blijven of ontslagen worden.

“Vandaag is je laatste werkdag bij het bedrijf”, kregen de pechvogels te lezen. Heel wat van hen deelden het slechte nieuws op Twitter. Diegenen die wel goed nieuws kregen, zeggen dan weer “gedegouteerd” te zijn door hoe het allemaal verlopen is.

Het was nog niet duidelijk over hoeveel ontslagen het precies gaat. Enkele media, waaronder Washington Post, berichtten al dat de helft van de ongeveer 7.500 werknemers de laan uitgestuurd worden. De werknemers hebben in San Francisco een groepsvordering ingesteld tegen het bedrijf. Ze menen dat de nieuwe eigenaar, miljardair Elon Musk, de wet niet respecteert bij de uitvoering die grote ontslagronde.

Musk, de rijkste man op aarde, heeft Twitter voor 44 miljard dollar overgenomen en beloofde met de grove borstel door het verlieslatende bedrijf te gaan. Heel wat van de toplui kregen op zijn eerste werkdag al te horen dat zij buiten liggen. Onder meer de CEO, de financieel directeur en bedrijfsadvocaat werden de laan uitgestuurd.