Zinho Gano over gemiste transfer, verzoening met Leye en sterke band met Romelu Lukaku: “We hebben veel aan elkaar in moeilijke periodes”

Het leven lacht Zinho Gano (29) weer toe. In het eerste uitgebreide interview na zijn terugkeer bij de A-kern van Zulte Waregem spreekt de vriendelijke reus over de verzoening met coach Mbaye Leye, zijn gemiste transfer naar het buitenland en zijn sterke band met jeugdvriend Romelu Lukaku. “Toen ik scoorde tegen Anderlecht zei Romelu dat het moeilijk is om mij te ‘begraven’”.