Senne Lynen blikt nog één keer terug op schitterende Europese poulefase van Union: “Wedstrijd tegen Rangers heeft alles veranderd”

De focus ligt bij Union intussen opnieuw op de Jupiler Pro League, want pas in maart moeten de Brusselaars opnieuw aan de bak in de Europa League nadat ze met 13 op 18 hun poule wonnen. Een uitzonderlijke prestatie, en dat beseft ook Senne Lynen (23). “Als je ons traject bekijkt in de afgelopen jaren, is het ongelooflijk dat we nu groepswinnaar zijn in de Europa League.”

Donderdag verloren jullie met 0-1 tegen Union Berlin, waardoor jullie toch niet ongeslagen bleven. Wringt dat uiteindelijk toch een beetje?

“Natuurlijk was dat mooi geweest, dus we waren allemaal wel wat teleurgesteld met de nederlaag. Ik denk eerlijk gezegd dat een gelijkspel een correcte uitslag was geweest. Maar goed, op voorhand zeiden we dat we wilden winnen, zeker hier in Leuven. Als je de wedstrijd bekijkt, verdienen we misschien wel een punt. Maar goed, we kunnen de nederlaag wel plaatsen.”

Dat jullie teleurgesteld waren, ondanks dat jullie eigenlijk nergens meer voor speelden, bewijst dat de sterkte van dit Union?

“Ja, dat typeert echt wel onze groep. We zijn allemaal erg ambitieus. Ook al waren we al zeker groepswinnaar, we wilden allemaal winnen. Iedereen was meer dan genoeg gemotiveerd. Het blijft de Europa League en uiteindelijk zijn er maar zes poulewedstrijden. We mogen niet vergeten dat de Europa League iets uitzonderlijks is en dat het niet normaal is om daar elk seizoen in te mogen spelen.”

Ondanks de nederlaag mogen jullie toch terecht fier zijn op jullie campagne. 13 op 18 is straf.

“Ja, dat klopt. Als je heel de campagne bekijkt, dan is dat natuurlijk schitterend. Als je ons traject van de afgelopen jaren bekijkt, met de promotie naar 1A en ons fantastische seizoen vorig jaar, dan besef je dat dit buitengewoon is. Bovendien kwamen we uit pot 4. Om dan toch groepswinnaar te worden, is onwaarschijnlijk.”

Als je dit Union vergelijkt met het Union van het begin van dit seizoen, waar ligt het verschil?

“Volgens mij heeft de wedstrijd tegen Rangers alles veranderd voor ons. In Leuven speelden we een schitterende wedstrijd, maar in Schotland speelden we niet als Union. Ik denk nog geregeld aan die wedstrijd, want we verloren daar onnodig met 3-0. Misschien is het wel daardoor dat we nu zo’n sterke poulefase hebben afgewerkt.”

Barcelona, Juventus, Ajax, noem maar op. In de 1/8ste finale kunnen jullie heel wat kleppers tegenkomen. Droom je al van een bepaalde tegenstander?

“Dromen hoeft bijna niet, want het zijn eigenlijk allemaal topploegen. Zelfs al komen we uit tegen een ploeg met wat minder naam, dan nog zal het een echte topaffiche worden. We hebben het voordeel dat we dankzij onze groepswinst een ronde mogen overslaan en daarna zitten er sowieso nog heel wat leuke teams bij. Nu moeten we Europa even vergeten, want we komen pas in maart weer in actie. De focus ligt nu op de competitie en de beker.”