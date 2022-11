Advocaten Solvay-studenten stellen VUB ultimatum: hef campusverbod op of we trekken naar rechter

Een kleine twee weken nadat de VUB een tuchtprocedure opstartte tegen vijf studenten in het kader van grensoverschrijdend gedrag, werden drie van hen vrijdag op het appel geroepen bij de vicerector van de VUB. Ze werden elk bijgestaan door hun advocaat. Twee van hen eisen nu dat de VUB het campusverbod voor hun cliënt opheft. Zo niet, overwegen ze gerechtelijke stappen tegen de onderwijsinstelling. De unief legde gelijklopend met de tuchtprocedure ook een strafklacht neer bij het parket. Op dit moment loopt daar een opsporingsonderzoek, van een gerechtelijk onderzoek is (nog) geen sprake.

De advocaten beweren dat hun cliënt onterecht de stempel van verkrachter krijgt. De studenten kregen omwille van het lopende onderzoek een campusverbod opgelegd. Lessen volgen is nog mogelijk, maar dan wel enkel online. Alle drie de studenten die vrijdag gehoord werden beweren bij hoog en bij laag dat ze niets te maken hebben met de zedenfeiten die onderwerp uitmaken van het onderzoek.

De zedenfeiten waarvan sprake speelden zich volgens onze informatie af tijdens een VUB-skireis in het Franse Risoul. Daar zouden twee studenten samen met een meisje geëxperimenteerd hebben met alcohol en drugs. Ze werd dronken gevoerd en raakte bedwelmd. De mannen hadden daarna samen seks met haar, tegen haar wil. Een van hen zou ook betrokken zijn bij een tweede zaak van misbruik.

VUB te snel in kramp geschoten

“Maar mijn cliënt was niet eens mee op skireis”, zegt meester Peter De Maeyer, een van de advocaten van de studenten. “Hij weet tot op vandaag niet wat hem ten laste wordt gelegd. Het is heel frustrerend voor mijn cliënt, die nu wel wordt nagekeken. Ik heb het gevoel dat de VUB hier echt in een kramp geschoten is.”

“Dit is een vreemde procedure”, vervolgen meester Bart Verbelen en Jan Fransen, advocaten van de huidige praeses van Solvay die ook een campusverbod kreeg. “Wij hebben nog steeds niet vernomen wat onze cliënt fout gedaan heeft. We lezen die artikels in de media over een verkrachting op skireis vorig jaar. We kunnen alleen maar zeggen dat onze cliënt daar niks mee te maken heeft. Hij heeft het zoals iedereen achteraf horen vertellen. Hij was toen ook nog geen praeses, dat is hij pas vanaf dit academiejaar. En dan nog kan men de praeses niet verantwoordelijk stellen voor de individuele feiten van leden. Maar dat doet men nu toch.”

“Mijn cliënt is een masterstudent die groepswerken moet maken, de bibliotheek moet kunnen bezoeken, praktijklessen moet kunnen volgen. Dat hem dat allemaal ontzegd wordt, gaat voor ons te ver, temeer omdat hij niets te maken heeft met de strafrechtelijke feiten die in de media genoemd worden.”

Naar rechter als VUB niet plooit

En dus stellen de advocaten de VUB een ultimatum: als het campusverbod van hun cliënt maandag niet wordt opgeheven, trekken ze naar de rechter in kortgeding.

De advocaat van de derde student die vandaag gehoord werd, beslist na het weekend. “Maar mijn cliënt dreigt vandaag wel geassocieerd te worden met een verkrachter en de impact daarvan is enorm”, zegt meester Christophe Vangeel.

Bij de VUB weigeren ze vrijdag elke verdere commentaar over de zaak. “Uit respect voor de slachtoffers en in het belang van het onderzoek stellen wij ons terughoudend op in onze communicatie”, zegt woordvoerster Nathalie Vlaemynck.