Aantal nieuwe werklozen gaat fors omhoog, maar er is ook goed nieuws

Eerst het goede nieuws: het totale aantal werklozen in ons land blijft dalen. Eind oktober telde de VDAB 182.586 werkzoekenden, wat ten opzichte van oktober 2021 een daling van 2 procent betekent. Tegelijkertijd daalt ook het aantal werkzoekenden die langer dan één jaar werkzoekend zijn met 22 procent. Het aantal werkzoekenden die al langer dan 2 jaar werkzoekend zijn, neemt af met 8 procent. Ook zijn er 10 procent minder werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Dat het totaal aantal werklozen afneemt, is dus vooral te danken aan de daling bij de langdurig werklozen. Het aantal nieuwe werklozen gaat immers wel stevig de hoogte in. Zo zijn er 19 procent meer nieuwe werklozen die zich bij de VDAB hebben aangeboden. En ook vorige maand steeg dat aantal al met 11 procent. Opvallend is onder meer het fors stijgende aantal Oekraïners dat zich aanmeldt bij de VDAB: 603 van hen schreven zich in. “En dat is eigenlijk wel goed nieuws”, zegt minister van werk Jo Brouns (CD&V). “Het is een teken dat de Oekraïense vluchtelingen nu sneller hun weg vinden naar de VDAB. Zo heeft een sterke samenwerking tussen VDAB en de OCMW’s gezorgd voor een snellere toeleiding en begeleiding van deze doelgroep.”

Minder interims

De stijging is niet enkel te wijten aan de instromende vluchtelingen. Er is ook een nieuwe groep die zich aanmeldt, merkt de VDAB. “We weten dat het volume aan interimarbeid afneemt. Dat maakt dat er een grotere instroom komt uit die sector”, zegt Willem Vansina van VDAB. En ook een aantal andere sectoren staan duidelijker op de rem als het gaat om aanwervingen waardoor bepaalde profielen minder snel een nieuwe job vinden. “Er is vooral een stevige terugval te merken in de vraag naar vakmannen voor de houtindustrie en de meubelindustrie. Er is ook minder vraag naar elektriciens, operatoren in de voedingsindustrie en operatoren in de textiel en confectie. Maar daar gaat het eerder over beperkte dalingen.”

Minister Brouns wijst er wel op dat de arbeidsmarkt nog steeds oververhit is. Zo werden er in september nog 33.474 nieuwe vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld.