Zulte Waregem-coach Mbaye Leye nog vol vertrouwen ondanks heuse trainerscarrousel: “Met wat meer efficiëntie hadden we nu al vijf punten meer gehad”

Voetballen op een roller coaster. Na een zes op zes tegen Kortrijk en Anderlecht verloor Zulte Waregem opnieuw twee keer op rij. Efficiëntie is volgens coach Mbaye Leye de sleutel om in Mechelen nog eens een driepunter te scoren. Al kwam de coach van Essevee tijdens de traditionele persbabbel ook nadrukkelijk terug op de match van vorig weekend. “De frustratie is nog groot na de match tegen Standard”, bekent een gedreven Leye.

De 0-3-nederlaag van vorig weekend is duidelijk nog niet helemaal verteerd wanneer Mbaye Leye het perszaaltje van het oefencentrum van Zulte Waregem binnenstapt. Een gebrek aan efficiëntie nekte toen de mannen van Leye. Nogmaals. Al zijn het vooral de beslissingen van de VAR en ref Lardot, die nog ernstig nazinderen in de schaduw van Waregem Expo

Zo hard zelfs dat Leye er op stond om nog even enkele fases te bespreken met de aanwezige journalisten. Op zijn smartphone tovert hij de cruciale wedstrijdfases tevoorschijn, waar de Essevee-coach nog even op terug wilt komen. Het optreden van ref Lardot kon hem allerminst bekoren. Het lijstje met zijn aanmerkingen op de wedstrijdleiding liegt er niet om: “Er zijn acht fases in de match tegen Standard waar de scheidsrechter een foute beslissing nam”, steekt Leye van wal.

“Daarnaast heb je ook nog die penaltyfout op Fadera, die niet gefloten wordt. Als deze beslissingen in ons voordeel gefloten worden en we efficiënter zijn, krijg je een heel andere match”, sakkert Leye die evenwel ook één bepaalde beslissing van ref Lardot steunt. “De rode kaart vond ik wel terecht. De intensiteit van die tackle, hoewel op de bal, was te hoog. Kijk naar de stand van zijn been! Terecht rood. Ach, iedereen kan eens een slechte dag hebben maar dit was echt wel een offday van de scheidsrechter.”

© BELGA

“Iedereen verwacht elke weekend dat mijn kop zal rollen“

Na het ontslag van Yves Vanderhaeghe bij Oostende en het doorsturen van José Jeunechamps door Seraing, is Zulte Waregem de enige ploeg in de rechterkolom die het vertrouwen in de coach bewaart. “Iedereen verwacht elke weekend dat mijn kop zal rollen”, lacht Leye. “Ik zit nog altijd op dezelfde lijn met de directie en spelers. Wat bijvoorbeeld vorig seizoen bij Standard anders was. We wisten ook vooraf al dat dit een moeilijk seizoen ging worden. Desondanks vind ik als je naar onze matchen kijkt, dat je niet het gevoel krijgt dat we laatste staan. Met wat meer efficiëntie hadden we nu al vijf punten meer gehad.”

Efficiëntie is dan ook zonder twijfel de sleutel tot succes tijdens de laatste twee competitiematchen voor de WK break. “Mechelen is aan een goede reeks bezig. Op dit moment zitten we terug in dezelfde situatie zoals voor Kortrijk. We moeten punten pakken om bij het pak te blijven. We eindigen dus het liefst met een zes op zes. Dan zullen we toch wel efficiënter moeten zijn dan vorige week.”