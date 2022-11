Geen succes bij Anderlecht, nu maker van ‘golazo’: Alexander Büttner scoort straffe goal (of was het een mislukte voorzet?)

Alexander Büttner maakte tien jaar geleden nog de overstap van Vitesse naar Manchester United. Na vele omzwervingen - onder andere via Anderlecht (januari tot juni 2016) - streek hij dit seizoen neer in Doetinchem bij De Graafschap en daar blijkt de 33-jarige linksback van waarde.

Op bezoek bij FC Den Bosch opende de linksback namelijk de score en dat deed hij op werkelijk geweldige wijze met een volley vanaf de zijlijn. De grote vraag is alleen: was dit een bewuste of een totaal mislukte voorzet?