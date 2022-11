VIDEO: Supporters van FC Zürich trekken in indrukwekkende colonne naar Emirates Stadium

FC Zürich ging gisteravond in de Europa League op bezoek bij Arsenal. Een Europese wedstrijd bij een Engelse topclub is altijd iets speciaals voor voetbalsupporters en de Zwitsers wilden hun passage in Londen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Toen ze door de ordetroepen richting Emirates Stadium werden geleid, marcheerden ze in een indrukwekkende colonne, luid zingend. FC Zürich verloor met 1-0 en eindigde laatste in groep A van de Europa League.