Uit deze landen komen de 100.000 mensen die tegen eind dit jaar bescherming zullen hebben aangevraagd in België

Aan het eind van het jaar zullen 100.000 mensen bescherming aangevraagd hebben in België. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Veruit de grootste groep zijn Oekraïners die automatisch een tijdelijk beschermingsstatuut krijgen. Maar ook de hoeveelheid “klassieke” asielzoekers komt het in de buurt van crisisjaar 2015. Fedasil krijgt de toestroom al maanden niet meer gebolwerkt.

De teller staat vandaag voor 2022 al op 90.000 mensen die bescherming aangevraagd hebben. En elke maand komen daar ongeveer 5.000 mensen bij. Met oudejaar zou de grens van 100.000 dus bereikt kunnen zijn. Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) op de Franstalige nieuwszender LN24.

Dat is zonder meer een record. Zelfs in het jaar 2015, in volle asielcrisis, tikte de teller af op 44.000 aanvragen. Daar moet je wel een kanttekening bij maken. Door de oorlog in Oekraïne is voor het eerst het tijdelijk beschermingsstatuut geactiveerd, waardoor 60.000 Oekraïners hier automatisch mogen blijven en recht hebben op een leefloon. Daarmee moeten ze zelf hun huisvesting betalen en moeten ze de arbeidsmarkt op.

Maar dan nog blijft de vaststelling dat België een populair land is voor asielzoekers die in de klassieke procedure terechtkomen en dat we niet ver van die cijfers zullen landen. “En dat geldt bij uitbreiding voor heel West-Europa”, zegt De Moor, die nog eens pleit voor een Europees spreidingsplan.

Dat de toestroom zo hoog blijft, verklaart wel voor een stuk waarom de opvangproblemen in Brussel maar niet onder controle geraken. Fedasil heeft gewoon het volk niet om de asielzoekers naar behoren op te vangen. De federale regering trof wel een aantal maatregelen om meer plekken te maken, maar die zijn er nog niet. De Moor trok naar het West-Vlaamse Jabbeke – waar zo’n nieuw opvangcentrum moet komen – om de burgemeester te sussen. “Zonder humanitaire noodopvang blijven kinderen op straat staan”, zegt ze.

Intussen blijven de schrijnende taferelen in Brussel dagelijkse kost. De voorzitters van Ecolo en Groen voeren de druk dan ook op. In een gezamenlijk perscommuniqué roepen ze de andere regeringspartijen op om “de taboes die nog op tafel liggen te overstijgen, en snel te komen tot doeltreffende oplossingen voor deze opvangcrisis”, zeker nu het kouder wordt en “kinderen en baby’s op straat moeten slapen.”

De Moor krijgt expliciet een vingerwijzing. “We roepen staatssecretaris De Moor dringend op om in actie te schieten en onmiddellijk extra opvangplaatsen te creëren. Er zijn instrumenten om dit op korte termijn op te lossen, maar er wordt getalmd.”