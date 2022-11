Kathleen helpt asielzoekers voor Artsen Zonder Grenzen en houdt haar hart vast nu het kouder wordt: “Ik ga waar de nood het hoogst is. Nu is dat vlak bij huis”

Overdag helpt ze oververmoeide, hoestende kindjes die net een nacht op straat doorbrachten. ’s Avonds is ze na tien minuten fietsen thuis. Kathleen De Ryckere werkt voor Artsen Zonder Grenzen en staat deze maanden aan de poorten van Fedasil in haar eigen Brussel. “Mijn vorige missies waren in de Gazastrook en in Congo. Heel raar om nu zo dicht bij huis in gelijkaardige omstandigheden te zitten.”