Geval van verkeersagressie leidt tot frontale botsing in Schilde: bestuurder (67) overleden

Schilde

Op de Turnhoutsebaan in Schilde is vrijdagavond een dodelijk ongeval gebeurd. Een bestelwagen en een lijnbus kwamen frontaal met elkaar in aanrijding. De 67-jarige bestuurder van de bestelwagen kwam daarbij om het leven. Kort voor het ongeval was het slachtoffer betrokken bij een geval van verkeersagressie.