Vlaming krijgt plots niet drie maar acht jaar cel omdat hij zoontje wilde terughalen uit Marokko: “Mijn cliënt is ten einde raad”

Het gaat van kwaad naar erger voor Bruggeling Marc Moerman, die in Marokko zijn zoontje van 4 jaar bij zijn ex wou terughalen. Een Marokkaans hof van beroep heeft zijn straf van 3 naar 8 jaar cel opgetrokken voor aanranding van de eerbaarheid tegenover zijn stiefdochter en -zoon. “Mijn cliënt is ten einde raad”, zegt zijn advocaat.

Vol van vertrouwen reisde Marc Moerman eind vorig jaar naar Marokko af om er zijn zoontje van 4 jaar te recupereren. Hij had immers een arrest van het hof van beroep in Gent op zak dat hem de exclusieve uitoefening van het ouderlijk gezag over het kind toekende. Deze uitspraak zinde zijn ex echter niet. Zij trok met het kind naar Marokko, haar geboorteland. En toen Marc Moerman er zijn opwachting maakte om hun zoontje op te eisen, stond de politie hem op te wachten. Zijn ex-vrouw had hem ginds immers beschuldigd van aanranding, zowel op hun zoontje als op haar twee kinderen uit een vorige relatie toen die nog minderjarig waren. De Bruggeling werd meteen opgepakt.

Geen sporen van misbruik

Marc Moerman met zijn zoontje.

“Diezelfde beschuldigingen had de ex van mijn cliënt al eens gebruikt om hem in een kwaad daglicht te plaatsen toen hun huwelijk op de klippen liep en de rechtbank over het hoederecht van de gewezen echtelingen moest beslissen”, aldus meester Abbes. “Zowel een wetsdokter, die door een Marokkaanse rechtbank was aangesteld voor de stiefkinderen van mijn cliënt, als de Belgische wetsdokter die zijn zoontje heeft onderzocht, verklaarden allebei dat zij op geen enkel van de onderzochte kinderen sporen van misbruik hadden gevonden.”

Daarop gaf de Belgische rechter Marc Moerman gelijk over de ganse lijn. Maar zijn ex-vrouw vond het niet kunnen dat zij hun zoontje zou moeten afstaan. Zij vertrok met het kind nog vooraleer de papa hem kon recupereren en belandde uiteindelijk in Marokko. Daar stapte zij naar de politie en legde belastende verklaringen af tegen haar gewezen echtgenoot

Ten einde raad

Toen Marc Moerman in december vorig jaar voet op Marokkaanse bodem zette, sprak hij met een familielid van zijn ex af. Maar op de afspraak stonden politiemannen hem op te wachten. Sindsdien zit de Bruggeling er in de cel. Eerst in afwachting van de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, later omdat een Marokkaanse rechtbank niet in zijn onschuld geloofde, althans wat het misbruik van zijn stiefkinderen betreft.

“De procureur vorderde zelfs 20 jaar cel, het werden er uiteindelijk 3. Wij besloten om beroep aan te tekenen tegen dat vonnis. Het hof heeft die straf nu opgetrokken naar 8 jaar, maar het openbaar ministerie heeft cassatieberoep aangetekend”, aldus meester Abbes. “Mijn cliënt is ten einde raad. Hij is ook op het einde van zijn krachten. Hij wil zo snel mogelijk een aanvraag indienen om naar België te kunnen terugkeren. Een conventie tussen beide landen maakt dat mogelijk. Maar eerst moet de uitspraak van het Marokkaanse gerecht definitief zijn.”