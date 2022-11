Vadis Odjidja beseft wat er voor AA Gent op het spel staat tegen Club Brugge: “Het is de match van het seizoen!”

Vadis Odjidja laadt zich op voor de Slag om Vlaanderen. Euforie is niet aan Vadis Odjidja besteed. Daags na de 4-0 overwinning tegen Molde, toonde hij zich zoals vertrouwd bijzonder nuchter: “Het is nooit heel uitbundig bij ons”, grinnikte Odjidja wanneer gevraagd naar de sfeer in de Gentse kleedkamer. Toch beseft ook Odjidja wat er zondag op het spel staat: “Het is duidelijk dat het een belangrijke wedstrijd is, ook voor ons. Niet super speciaal. Het enige speciale is dat de fans ons absoluut verplichten om die wedstrijd te winnen.”

De boodschap van de Gentse fans na afloop van de overwinning tegen Molde was zeer helder. Met een spandoek maakten ze hun helden meteen duidelijk dat er zondag opnieuw geknald zal moeten worden. ‘Sunday: no mercy, no excuses!!’, zette de blauw-witte harde kern meteen de toon voor de Slag om Vlaanderen, editie november 2022. De Gentse spelers kunnen dus niet te lang nagenieten na de Europese zege. De knop moest vrijdagochtend al meteen weer om.

“Euforie? Het is nooit heel uitbundig bij ons”, gunde Vadis Odjidja ons een inkijkje in de Gentse vestiaire. “Er zijn ook heel veel wedstrijden. Het was voor iedereen ook duidelijk dat de focus meteen naar zondag moest. Natuurlijk was iedereen wel blij. We proberen echter elke wedstrijd ons best te doen en dat is er gisteren heel goed uit gekomen met veel goals. Dat geeft zelfvertrouwen en veel jongens die scoorden, dat is hopelijk een stap in de goede richting.”

Tussen de lijnen leest een attente Buffalo-fan ongetwijfeld toch ook wel dat Odjidja niet akkoord gaat met de kritiek die her en der te horen was over een gebrek aan inzet en scherpte bij de Gentse spelers. Anderzijds zou geen enkele Gentse speler ook nog maar een greintje motivatie nodig mogen hebben voor de derby tegen blauw-zwart.

“Die match tegen Brugge leeft ook bij ons”, leek de Gentse aanvoerder zijn fans gerust te willen stellen.” Verschillende jongens hebben soms nog maar een korte geschiedenis bij de club maar ze kennen wel het belang. De anderen zullen nog wel grondig ingelicht worden. Het is duidelijk dat het een belangrijke wedstrijd is, ook voor ons. Niet super speciaal. Het enige speciale is dat de fans ons absoluut verplichten om die wedstrijd te winnen.”

Odjidja keek ook al even vooruit en beseft dat er hem en zijn ploegmakkers een zware klus wacht: “Zondag wordt weer een heel andere wedstrijd; het zal toch wel opnieuw een beladen duel worden. We zagen en hoorden het al bij onze fans: het is de match van het seizoen. We zullen er alles aan doen om de prestatie van donderdag te herhalen. Het is natuurlijk altijd fijner om thuis te spelen. Met corona speelden we in lege stadions, dus dan is het een boost als je in een sfeervol stadion mag spelen.”

“Ik speel nu op positie waar ik me iets beter voel”

“Als je de voeling niet wil verliezen met de top-vier moet je deze match proberen te winnen maar dat was de vorige weken niet anders. We zullen proberen om de punten hier te houden. De 6-1 van vorig seizoen kan naar drive en mentaliteit toe, een voorbeeld vormen maar we zullen toch ook een game plan nodig hebben. We missen toch wel Tarik die toen heel belangrijk was. De manier waarop de fans toen ook tekeer gingen, dat was fenomenaal.”

Veel rust krijgt AA Gent evenwel niet om te herstellen van de partij tegen Molde, dat mag volgens Odjidja evenwel geen onoverkomelijk probleem vormen. De vier doelpunten tegen Molde kunnen dan weer een energieboost opleveren: “Voor rust speelden we ook al goed maar benutten we niet onze kansen. We bleven er voor gaan. Eenmaal je één of twee goals scoort, heb je een gevoel van comfort en zie je ons mooie combinaties op de mat leggen en konden we ook de score verder uitdiepen.”

“Molde liet het toen ook defensief wat schieten”, aldus Odjidja die zich donderdag als een vis in het water voelde: “Ik speelde nu toch meer op de positie waar ik me iets beter voel. Ik probeer echter altijd mijn best te doen. Er zijn nu nog enkele matchen en dan is er die WK-break. Als we donderdag niet door waren gegaan, zou dat toch een domper geweest zijn.”