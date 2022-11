Anderlecht-draaischijf Lior Refaelov is duidelijk: “Doorgaan met Robin Veldman? De groep is daar niet tegen”

Great minds think alike. Verschillende waarnemers vreesden nog dat Lior Refaelov (36) en Yari Verschaeren (21) niet meer konden samenspelen bij Anderlecht – ze zouden te weinig mee verdedigen. Maar kijk: in de nieuwe veldbezetting van Robin Veldman opereert het duo weer hoger op het veld én zijn ze beide productief. Is dit het duo dat het seizoen van paars-wit nog kan redden? Vijf vragen aan het tweetal.