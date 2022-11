In de Jupiler Pro League was Dieumerci Mbokani (36) niet meer welkom, maar genoeg clubs die al dik spijt hebben. De Congolese spits – terug uit Koeweit – staat met SK Beveren op kop in tweede klasse, waar de jonkies noch zijn overtollige kilo’s hem het scoren beletten. “Ik had elke eersteklasser nog iets kunnen bijbrengen. Zeker Anderlecht.”