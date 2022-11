Kristien kreeg boete van 125 euro omdat elektrische step van Aldi niet aan de regels voldoet: winkelketen haalt toestel uit verkoop

Winkelketen Aldi haalt per direct een elektrische step uit de rekken. De step werd nog maar sinds oktober te koop aangeboden, maar blijkt niet conform de nieuwe wetgeving. “Je verwacht dat een step van 300 euro volledig in orde is, maar dat blijkt dus niet het geval”, zegt Kristien, die van de politie een boete van 125 euro kreeg.

Kristien Weymans (37) uit Mortsel bond vrijdag de kat aan de bel. De vrouw had twee jaar geleden twee elektrische steps van Envivo gekocht bij de Aldi. “Zowel voor mij als voor mijn vriend. De step stond te koop voor zo’n 300 euro en dat leek me wel een goede deal”, zegt Kristien, die sindsdien een fervent stepper is.

Vorige week werd ze echter tegengehouden tijdens een politiecontrole op de Statielei in Mortsel. Daar bleek dat haar step niet conform de regels was. “Zo bleken de reflectoren aan de zijkant niet in orde en had ik maar één rem terwijl ik er blijkbaar twee – aan elke kant één – moest hebben. Ik viel compleet uit de lucht, maar de politie legde uit dat er sinds 1 juli 2022 een nieuwe regelgeving geldt voor elektrische steps”, aldus Kristien.

Ze hoopte nog even op een vermanende vinger en de raad om haar step in orde te brengen, maar kreeg al snel te horen dat er een proces-verbaal opgesteld zou worden. “Deze week viel een boete van 125 euro in de bus. Er zit niets anders op dan die te betalen omdat ik de step had gekocht vóór de nieuwe regels van kracht waren”, zegt ze, “maar ik doe mijn verhaal omdat exact dezelfde step tot mijn grote verbazing deze week nog te koop stond in het Aldi-filiaal van Boechout.”

De step die te koop stond in Boechout. — © rr

Boete riskeren

Op 8 oktober bracht Aldi inderdaad een voorraad van de steps opnieuw in omloop. De tijdelijke verkoop ervan werd aangekondigd in de reclamefolder van 3 oktober. “Er zijn sowieso mensen die die step in oktober gekocht hebben, maar nu zonder het te weten een boete riskeren als ze op de openbare weg rijden. Je verwacht dat een step van 300 euro volledig in orde is, maar dat blijkt dus niet het geval”, zegt Kristien, die vrijdag de klantendienst van Aldi verwittigde.

Bij nazicht bleek inderdaad dat de steps in kwestie niet meer conform de regels waren. “We hebben onmiddellijk ingegrepen en de steps die nog in de winkelrekken lagen uit de verkoop gehaald”, bevestigt woordvoerder Jason Sevestre van Aldi. “Klanten die de voorbije weken dergelijk step zouden gekocht hebben, geven we de raad om contact op te nemen met onze klantendienst.”