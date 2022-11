C&A sluit meerdere winkels in binnensteden

De Nederlandse kledingketen C&A krimpt in België. Dit jaar schrapt ze volgens de vakbond ACV al zo’n 80 jobs. Op het Europese hoofdkantoor in Zaventem, waar begin dit jaar 400 mensen werkten, werden 32 mensen ontslagen, 10 vertrokken vrijwillig. Nog eens 40 mensen verliezen hun job doordat de keten acht winkels sloot of gaat sluiten.

Het bedrijf zegt dat het bezig is met een ‘moderniseringsstrategie’. Hoeveel winkels dichtgaan en hoeveel jobs daarbij verloren gaan, wil C&A niet zeggen. ‘We willen liever geen onrust veroorzaken’, zegt woordvoerder Eva Van Elst.

“Ook tegen ons zeggen ze niet om hoeveel winkels het gaat”, zegt vakbondsman Jörgen Meulders (ACV). “De mantra is dat ze de winkelportefeuille aanpassen aan de noden van de klant”‘ De vakbonden zijn tevreden over hoe het bedrijf winkelsluitingen afhandelt. Indien mogelijk kan personeel aan de slag in C&A-winkels in de buurt.