Dertien doden bij brand in Russische bar nadat dronken man vuurpijl afsteekt, dader en manager opgepakt

Bij een brand in de populaire club Poligon in de Russische stad Kostroma - op ongeveer 300 kilometer van Moskou - zijn vrijdagnacht minstens dertien mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale hulpdiensten. Er was even sprake van vijftien doden, maar dat cijfer werd later weer naar beneden bijgesteld. Al kan het definitieve dodental toch weer hoger uitvallen. Zeker vijf mensen raakten gewond bij de brand.

Het vuur ontstond rond 2 uur lokale tijd en verspreidde zich erg snel over een oppervlakte van 3.500 vierkante meter in het gebouw. Volgens de hulpdiensten stortte ook het dak van de nachtclub in.

© AP

Er werden twee verdachten opgepakt, zo maakte het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag bekend. Eén van hen zou direct betrokken zijn bij de brand. Het gaat om een 23-jarige man die ervan verdacht wordt illegaal vuurwerk te hebben aangestoken op de dansvloer. Hij zou dronken zijn geweest. Ook de manager van de club werd opgepakt, omdat ze de veiligheidsvoorschriften niet zou hebben nageleefd.

© AFP

In totaal werden 250 gasten geëvacueerd, net als vijftien inwoners van een nabijgelegen flatgebouw. Zowat vijftig brandweerlui werden ingezet om de brand te blussen.

Door het massaal overtreden van reglementering gebeurt het wel vaker dat in Rusland veel doden en gewonden vallen bij grote branden. In het gebouw van de nachtclub gebeurde recent geen brandinspectie, bevestigden de autoriteiten zaterdag. De eigenaar is Ikhtiyar Mirzoev, lokaal parlementslid voor de partij van president Poetin. De man uitte al zijn medeleven met de slachtoffers en beloofde hen financiële steun.

© via REUTERS

Voor maandag is een dag van nationale rouw uitgeroepen, aldus het bestuur van Kostroma.