Eden Hazard zet bijzondere statistiek neer bij Real, al is het niet eentje om trots op te zijn

Dat Eden Hazard al heel wat jaren het moeilijk heeft, dat is geen geheim. Bij zijn club Real Madrid komt de 31-jarige aanvaller nauwelijks aan spelen toe. De Rode Duivel mist zo matchritme richting het WK in Qatar. Toch zet Hazard een opmerkelijke statistiek neer.

De Belg ontbrak door blessureleed 72 wedstrijden van de Koninklijke sinds hij zijn contract in de zomer van 2018 tekende in de Spaanse hoofdstad. En laat dat nu hetzelfde aantal zijn als de hoeveel wedstrijden waarin hij wel in actie kwam.

72 wedstrijden geblesseerd en 72 matchen gespeeld dus. Op zich al een zeer unieke statistiek die geen enkele speler hem nadoet, maar toch vooral als je weet dat de Rode Duivel bijna 32 miljoen euro per jaar zou verdienen. Hij staat daarmee in de top 10 van best verdienende voetballers wereldwijd, terwijl hij dus amper in actie komt.

Ook nu is Hazard buiten strijd bij Real. De laatste keer dat de Belg in actie kwam, was in het Champions League-duel tegen RB Leipzig eind oktober. Voor zijn laatste doelpunt bij Real Madrid in de competitie, moeten we al terug naar het seizoen 2020/2021: op 9 mei 2021 scoorde hij tegen Sevilla. In de Copa del Rey, de Spaanse beker, pikte Hazard begin dit jaar nog een doelpuntje mee.