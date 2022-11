Jürgen Klopp gaat zes minuten lang (!) los over WK in Qatar: “Hoe konden we dit laten gebeuren?”

Met nog twee weken te gaan richting de aftrap van het WK voetbal in Qatar heeft Liverpool-coach Jürgen Klopp zijn ’afschuw’ over de locatie van het toernooi nog maar eens uitgesproken: “Natuurlijk ga ik de wedstrijden kijken, maar dit had nooit mogen gebeuren.”

De trainer van Liverpool liet in de persconferentie in de aanloop naar het duel van zijn ploeg met Tottenham Hotspur van zondag zijn onvrede over de planning en het organiserende land weer eens blijken. “Het is al tien, twaalf jaar geleden dat de FIFA de toewijzing van de WK’s in 2018 (Rusland, red.) en Qatar (2022) bekend maakte. Normaal gebeurde dat nooit voor twee toernooien, maar nu wel. Dat had al genoeg moeten zeggen”, spreekt Klopp klare taal.

Hitte

“Op het moment dat de FIFA Qatar de organisatie gaf, wist iedereen van de hoed en de rand. Alle mensen die erbij betrokken waren, wisten in wat voor omstandigheden de mensen in Qatar moesten werken. Er stonden helemaal geen stadions in Qatar, of misschien eentje. Vervolgens moesten ze er een stuk of zes gaan bouwen. En we konden daar niet in de zomer spelen vanwege de hitte, maar het is nu nog steeds ontzettend warm in Qatar. Natuurlijk ga ik de wedstrijden kijken, maar het zal allemaal heel anders zijn”, vertelt Klopp.

Dat de spelers zich met regelmaat achter bepaalde statements moeten scharen of een bepaalde band of shirt moeten dragen, daar is Klopp ook geen fan van: “Ik hou er niet van dat spelers zo nu en dan in een situatie terechtkomen waarin zij zich moeten laten horen. Als ze een bepaalde band wel dragen, staan ze aan kant A en als ze het niet doen staan ze aan kant B. Zo werkt het niet. Zij zijn de voetballers, ze moeten voetballen.”

De Duitse coach was ook niet blij met de rol van de journalisten. “Jullie hebben als media zijnde ook niet de meest kritische artikelen geschreven over de toewijzing aan Qatar en de omstandigheden daar. Jullie hadden de situatie veel kritischer moeten benaderen destijds. Hoe kun je hier nu niet boos om worden? Maar nu is het allemaal te laat, we kunnen het niet meer veranderen.”