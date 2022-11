Auto brandt volledig uit op A10: “Bestuurder deed nog poging om te blussen, maar vuur was te sterk”

Kort voor de middag haastte de brandweer van brandweerpost Oostende zich naar de A10 in de richting van Oostende. Een auto stond er bij aankomst van de brandweerlieden in lichterlaaie. “De melding kwam binnen als een beginnende brand”, zegt brandweerkapitein en postoverste Dries Van der Veken.

De bestuurder van het voertuig had zijn voertuig nog net op tijd kunnen parkeren op de pechstrook. De inzittenden konden zich allemaal in veiligheid brengen. “De bestuurder had zelf nog een bluspoging ondernomen, maar daarvoor was de brand te sterk”, vervolgt de brandweerkapitein. “Vermoedelijk ligt een mechanisch of elektronisch defect aan de basis van de brand.” (Lees verder onder de foto)

De bluswerken zorgden voor een korte file op de A10. — © Jeffrey Roos

De wagen is compleet verloren. “Van het voertuig schoot niet veel meer over. Die werd uiteindelijk getakeld. Om veilig te kunnen werken werd een rijstrook afgesloten en werd het verkeer over de andere rijstrook geleid. Ook een verkeersbord die vlakbij stond raakte beschadigd door de vlammen”, aldus Van der Veken.

Niemand raakte uiteindelijk gewond.