Man (41) doodgeschoten met pijl en boog in Italië: “Wat heb je me aangedaan?!”

In de Italiaanse stad Genua is dinsdag een Peruaanse man overleden, nadat hij door een andere man met pijl en boog beschoten werd. Volgens de dader was het slachtoffer te luidruchtig op straat. Dat melden Italiaanse media.

Javier Miranda, een 41-jarige Peruaanse arbeider die al decennia in Italië woonde, vierde dinsdagavond met een vriend de geboorte van zijn tweede kind, een zoon. Volgens de 63-jarige buurtbewoner Evaristo Scalco waren de twee daarbij echter te luid. Scalco uitte vanuit zijn raam eerst enkele racistische beledigingen aan het adres van de twee mannen. Daarna ging hij een pistool halen, om vervolgens pijl en boog boven te halen.

Scalco schoot ook effectief op de twee mannen: op videobeelden op sociale media is te zien hoe Miranda met een pijl in zijn lichaam op straat staat, en roept: “Klootzak! Wat heb je me aangedaan?!” Eén pijl raakte de lever van Miranda, die in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen.

Op de beelden is weliswaar ook te zien hoe Scalco zijn slachtoffer te hulp schoot: eerst komt hij naar beneden met een tang om te proberen de pijl uit het lichaam van Miranda te trekken, daarna gaat hij handdoeken halen om druk op de wonde te houden tot de hulpdiensten ter plaatse zijn.

“Ik mikte niet om hem te raken”

Scalco werd na de feiten opgepakt: de politie nam drie bogen, 60 zelfgemaakte pijlen, een pistool, en tientallen kogels in beslag in zijn woning. Volgens de man werd hij gestoord door het lawaai, en had hij de twee mannen herhaaldelijk gevraagd om weg te gaan. Hij werd naar eigen zeggen ook beledigd, en er werden volgens de man voorwerpen naar hem gegooid. Hij zou ook enkel geschoten hebben om de mannen weg te jagen, nadat hij hen had zien urineren aan zijn poort. “We begonnen te ruziën, en ik verloor mijn beheersing. Maar ik mikte niet om hem te raken”, verdedigt hij zich.

Burgemeester van Genua Giovanni Toti veroordeelde de daad van “een gek” inmiddels op Twitter, en zei dat “geen enkel feest, geen enkel lawaai, of enige andere situatie een dergelijke reactie kan rechtvaardigen”.