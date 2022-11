Politie arresteert 200 klimaatactivisten op Schiphol

Een speciale eenheid van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee werd ingezet op Schiphol-Oost. Sommige activisten hadden zich vastgeketend aan de privéjets, meldde Extinction Rebellion. Er waren ook activisten met de fiets. Zij werden van hun fiets getrokken en aangehouden.

In een reactie laten Extinction Rebellion en Greenpeace weten dat ze zijn “geschrokken van het onnodige geweld van de speciale eenheid van de politie bij onze actie. Er is minimaal één persoon behandeld aan een hoofdwond, door ambulancepersoneel, nadat die hardhandig van de fiets is getrokken.” De actiegroepen vinden dat de burgemeester de politie moet “terugfluiten”.

© REUTERS

Een woordvoerder van de ordediensten legde uit dat de actievoerders “met zwaar materieel” de toegang tot het luchthaventerrein forceerden. “Ineens kregen we de melding dat er mensen in groten getale het platform op Schiphol-Oost op stroomden. Ze hadden met een slijptol het hek eruit gezaagd en dat ging allemaal heel snel”, zegt de woordvoerder. Volgens hem is zoiets nooit helemaal te voorkomen, welke veiligheidsmaatregelen je ook neemt. Een firma kwam het hek al herstellen.

De actie had geen impact op medische vluchten en ander vliegverkeer, zo stelde een woordvoerster van de luchthaven. Alleen privévluchten hadden er last van.

© EPA-EFE

Ook elders op en rond de luchthaven wordt zaterdag geprotesteerd. Zo verzamelden er zaterdagochtend actievoerders in het aangrenzende Amsterdamse Bos en was er ook een demonstratie in Schiphol Plaza, het winkelcentrum van de luchthaven.