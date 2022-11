Honderden kinderen verwelkomen sint en zijn helpers in Kortrijk: “Zwarte Piet of roetpiet? Wij komen in de eerste plaats om ons te amuseren”

Ze waren met vele honderden, de ouders en kinderen die zaterdagmorgen Sinterklaas verwelkomden in Kortrijk. Het was even wachten, maar toen was hij daar, vergezeld van traditionele Zwarte Pieten. Over dat laatste was de jongste weken controverse ontstaan.

De voorbije week pookte schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) de discussie over het inzetten van dan al dan niet ‘echte’ Zwarte Pieten bij de blijde intrede van de sint in Kortrijk nog wat op. Schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA) zat op dezelfde golflengte. “Kunnen we er niet gewoon een feest van maken? Na de intrede van de sint krijg ik gewoonlijk een drietal mails met commentaar. Na het festival Alcatraz en Kamping Kitsch zijn er dat tientallen.”

De sint kwam zoals gebruikelijk met de boot en werd luid toegejuicht door vele honderen kinderen en hun ouders. Thomas Debaere (11) mocht een brief voorlezen. “Ik heb de sint een stad gevraagd waar alle kinderdromen uitkomen. Een stad waar alle kinderen lachen en lief zijn voor elkaar en samen gelukkig zijn.” (Lees verder onder de foto)

De familie Lemaire kwam kijken naar de blijde intrede van de sint: “We storen er ons niet zo aan dat het hier echte Zwarte Pieten zijn.” — © loh

De familie Lemaire uit Kortrijk – een deel is van Nigeriaanse afkomst – kwam kijken naar de blijde intrede van Sinterklaas. “Wij zijn in de eerste plaats gekomen voor de feestelijke intrede en om ons te amuseren. De discussie over al dan niet Zwarte Pieten kennen we. Dit is een traditie, hebben we geleerd. Maar eerlijk gezegd storen we ons daar niet zoveel aan.” (Lees verder onder de foto)

Geen sprake van roetpieten, in Kortrijk gingen ze voor de traditionele Zwarte Pieten. — © loh

“Mensen voor de borst stoten”

David Wemel, fractieleider van Groen, ziet het anders. “Ik vraag me oprecht af waarom je mensen bewust voor de borst zou stoten als je weet dat er een perfect legitiem alternatief bestaat. Ik maakte de vergelijking met seksisme. Nog niet eens zo heel lang geleden, klonken in het parlement opmerkingen dat vrouwen niet zoveel complimenten moesten maken. Nu is zo’n opmerking totaal ondenkbaar. Andere tijden, andere zeden. Zo ook met Zwarte Piet dus. Bovendien heb je als stadsbestuur een voorbeeldfunctie. En dus ben ik als fractieleider van Groen in Kortrijk teleurgesteld in de houding van mijn stad. Ik heb er genoeg van dat mijn Vlaamse identiteit gekaapt wordt door een groepje fanatici die menen te mogen bepalen wat Vlaams is. Die menen bewust mensen te mogen kwetsen in naam van de tradities. Dat is niet mijn Vlaanderen. Kunnen we samen zoeken naar oplossingen in plaats van de controverse? In mijn Vlaanderen zijn we daartoe in staat. In mijn Kortrijk zeker.”