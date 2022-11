Zes gewonden nadat spookrijder crasht tegen taxi op E17 in Beveren: “Hij slalomde over de weg en wilde een aanrijding uitlokken”

Bij een zware botsing tussen een spookrijdende autobestuurder en een taxi op de E17 in Beveren zijn zaterdagochtend zes gewonden gevallen. De spookrijder, een 24-jarige man, bleek onder de invloed van alcohol en drugs en zou eerder al in aanraking gekomen zijn met de politie voor rijden onder invloed.

Het ongeval deed zich zaterdagochtend rond 3 uur voor op de E17 in de richting van Gent, ter hoogte van Haasdonk (Beveren). De bestuurder van een BMW reed er om nog onbekende redenen in de verkeerde richting de snelweg op. Op dat moment was het erg rustig op de snelweg. Na een spookrit van zo’n twee kilometer kwam de BMW echter toch frontaal in botsing met een taxi die uit de richting van Antwerpen kwam.

In de taxi zaten naast de bestuurder nog vier passagiers. Zij zaten allemaal gekneld in het voertuig, en moesten door de brandweer bevrijd worden. Vooral de persoon die als passagier naast de bestuurder zat, was er erg aan toe: hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De drie andere passagiers, de taxibestuurder, en de bestuurder van de BMW die het ongeval veroorzaakte raakten lichtgewond. De taxichauffeur mocht het ziekenhuis in de loop van zaterdagvoormiddag al verlaten. Hij verklaarde aan de politie dat de spookrijder al diverse keren van rijvak was gewisseld, en blijkbaar doelbewust een aanrijding opzocht.

“Ik begrijp niet hoe iemand dat kan doen”

De taxi was eigendom van taxibedrijf Razatec uit Antwerpen dat vorig jaar werd opgericht door Ahamd Raza. “We zijn een klein bedrijfje met vier wagens. De bestuurder die het ongeluk meemaakte was amper twee weken in dienst”, zegt de man. “Hij had een halfuurtje voordien vier klanten, twee mannen en twee vrouwen, opgepikt in het museumcafé Middelheim in Antwerpen om ze naar Gent-Dampoort te brengen. Helaas zijn ze daar dus nooit geraakt.”

De BMW die het ongeval veroorzaakte. — © ies

Ahamd Raza heeft de chauffeur intussen kunnen spreken. “Hij was zwaar onder de indruk en vertelde dat hij er alles aan gedaan had om de aanrijding te vermijden. Maar de bestuurder van het andere voertuig slalomde over de weg en was blijkbaar duidelijk bewust van plan om een aanrijding uit te lokken. Ik begrijp niet hoe iemand dat kan doen.”

“Ik bid dat iedereen dit ongeval overleeft. Dat is het belangrijkste”, zegt Ahamd Raza. “Veel belangrijker dan het verlies van de wagen. Dat komt hopelijk allemaal wel in orde met de verzekering”, besluit de eigenaar.

De bestuurder van de BMW, een 24-jarige man, blies volgens het parket van Oost-Vlaanderen positief op alcohol, en was ook onder de invloed van drugs. Zijn rijbewijs is ingetrokken, de man zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Hij zou eerder al in aanraking gekomen zijn met de politie voor rijden onder invloed. De man blijkt werknemer te zijn van een bedrijf in Zwijndrecht.