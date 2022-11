Eerste nederlaag sinds augustus: Vincent Kompany en Burnley krijgen pak slaag van Sheffield

De indrukwekkende reeks van Vincent Kompany en Burnley is ten einde: voor het eerst sinds 12 augustus verloor het nog eens. Sheffield United was in de topper een paar maatjes groot voor de leider: 5-2.

De situatie zag er nochtans rooskleurig uit voor The Clarets, want Manuel Benson (ex-Antwerp) zorgde voor een 1-2 voorsprong aan de rust voor Burnley. In de tweede helft schakelde Sheffield echter een versnelling hoger: McBurnie (2x), Robinson en Ahmedhodzic zorgden voor een zware 5-2 eindstand.

Burnley kon nochtans een uitstekende zaak doen: mits een overwinning had het al 8 punten voorsprong op eerste achtervolger Blackburn, dat later dit weekend wel nog aan de bak moet. Ook Sheffield, dat ook nog een wedstrijd tegoed heeft, loopt in op Burnley: nog 3 punten is het verschil.

De stand in de Championship:

1. Burnley (38p)

2. Sheffield United (35p*)

3. Blackburn Rovers (33p*)

4. QPR (31p**)

* Sheffield en Blackburn hebben nog een wedstrijd tegoed

** QPR heeft nog twee wedstrijden tegoed