Toch geen Belgen onder gegijzelde toeristen in Amazonewoud in Peru

In tegenstelling tot eerdere berichten waren er dan toch geen Belgen onder de toeristen die de voorbije dagen gegijzeld werden in het Amazonewoud in Peru. Dat laat Buitenlandse Zaken weten aan onze redactie. Een inheemse stam hield daar een honderdtal toeristen vast om de regering te dwingen iets te doen aan een olielek in hun rivier. Na onderhandelingen met de autoriteiten werden de toeristen vrijgelaten.